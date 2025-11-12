BCN Hotel Games 2025
Las 'olimpiadas' de los trabajadores de hotel de Barcelona recaudan más de 40.000 euros solidarios
Han competido 1.900 profesionales de 60 establecimientos y cadenas, que han destinado los fondos a la Fundació Alzheimer Catalunya
Casi 1.900 trabajadores de 60 hoteles y cadenas hoteleras de Barcelona han participado en la 10ª edición de los BCN Hotel Games, una 'olimpiada' solidaria que este 2025 ha recaudado 40.059 euros que se destinarán en esta ocasión a la Fundació Alzheimer Catalunya. La entidad trabaja con personas y familias que conviven con esta enfermedad y otras demencias.
Desde el pasado 29 de septiembre y hasta el sábado 8 de noviembre, los trabajadores y trabajadoras de 60 hoteles de la capital catalana han competido en formato de olimpiada en varias modalidades deportivas, como por ejemplo baloncesto, bowling, dardos, escapo room, fútbol sala, futbolín, gincana, karting, láser-tag, natación, pádel, running, tenis mesa, vóley-playa y zumba, explica el Gremi d'Hotels de Barcelona, que ha comunicado el resultado de la recaudación.
Desde la primera edición, hace justo una década, la patronal hotelera colabora con la empresa Unit Events en la organización de esta iniciativa que cada año culmina con un cheque solidario para una entidad elegida. Y en esta ocasión ha logrado batir su récord.
Cada año un beneficiario
A lo largo de las diez convocatorias han recogido 223.000 euros, que han permitido ayudar a la acción social de varias entidades del tercer sector, como la Obra Social de Sant Joan de Déu, Make a Wish, Nutrición sin fronteras, SMC – Salud mental de Cataluña, Cáritas, Fundación Trinijove, AFANOC y la Fundación Roure.
Según detallan, los fondos solidarios provienen de las aportaciones a título individual de las personas y del sorteo que organizan los hoteles, cediendo como premio una noche para dos personas con almuerzo incluido.
Los participantes han destacado por su compromiso y coresponsabilidad para ayudar a colectivos necesitados y a las necesidades de muchas familias de su entorno.
Entre las cadenas participantes se integran grandes grupos hoteleros y numerosos hoteles de lujo de la capital catalana.
