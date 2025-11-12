Ocho ciudades del Vallès se conjuran para crear empleo en torno a la cuenca del río Ripoll: “Tenemos 11.500 empresas”

En sus ocho municipios —Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet y Sant Quirze del Vallès— se concentran más de 444.000 habitantes, 180.000 puestos de trabajo (casi el 5% de toda la ocupación catalana) y 11.500 empresas distribuidas en 49 polígonos industriales. Una densidad empresarial que explica por qué este territorio, que genera el 42% del empleo del Vallès Occidental, ha sido elegido este miércoles 12 de noviembre para estrenar el nuevo modelo de concertación territorial en materia de empleo impulsado por la Generalitat.

El acuerdo, firmado por los ocho ayuntamientos y el Departament de Empresa y Trabajo y el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el teatro Principal de Sabadell, establece una cooperación estable para diseñar políticas activas de empleo adaptadas a la realidad local. El propósito es claro: crear más y mejor empleo, ajustado a las demandas del tejido productivo y al perfil de las personas que buscan trabajo. A modo de ejemplo, el convenio permite pasar de subvenciones de trabajo anuales a planificaciones a cuatro años, lo que da continuidad a los proyectos, estabilidad a los equipos y mejora la calidad de los servicios a las personas. Es un acuerdo para pensar en grande, con una visión territorial y compartida.

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés (PSC) en la firma protocolaria de ocupación en el Teatro Principal de Sabadell, Barcelona. 12 de noviembre de 2025 / Victòria Rovira / EPC

El secretario de Trabajo, Francisco Ramos, ha destacado que “este es el momento adecuado y la ley catalana nos lo exige. Garantizamos servicios y recursos para el periodo 2026-2029, reforzando el compromiso del Gobierno con el territorio y con la ciudadanía”. Por su parte, el director del SOC, Francesc Castellana, ha subrayado que “se abre una nueva dinámica y una nueva oportunidad. Lo primero es la cooperación, con voluntad de ofrecer soluciones reales tanto para las personas como para las empresas”.

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha añadido que “ahora también podremos coordinar y mezclar las ofertas de trabajo entre los distintos municipios de la cuenca del Ripoll, lo que facilitará la movilidad laboral y ofrecerá más oportunidades a las personas del territorio. Cada vez hay más movilidad, no solo entre empresas, sino también entre municipios, y este modelo responde precisamente a esa realidad”.

Presidente del Vallès Occidental y alcalde de Barberà del Vallès en la firma protocolaria de ocupación en el Teatro Principal de Sabadell, Barcelona. 12 de noviembre de 2025 / Victòria Rovira / EPC

El alcalde de Barberà del Vallès y presidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Xavier Garcés, ha recordado que “los ocho municipios representan al 50% de la población de la comarca y simbolizan un liderazgo compartido. Es un ejemplo de cooperación supralocal que refuerza el protagonismo del territorio y la cohesión social”.

Finalmente, el regidor sabadellense Antonio Rodríguez ha valorado que “este acuerdo garantiza una relación estable y una gobernanza conjunta más eficiente, que refuerza la colaboración entre administraciones y una Catalunya más próspera y más justa”.

El alcalde de Montcada i Reixac en la firma protocolaria de ocupación en el Teatro Principal de Sabadell, Barcelona. 12 de noviembre de 2025 / Victòria Rovira / EPC

La estrategia, coordinada por el SOC, busca alinear la planificación, la gestión y la financiación de las políticas de ocupación, crear un sistema de información compartido y garantizar una coordinación efectiva entre las distintas administraciones. La meta es situar a la persona en el centro del sistema, mejorar la calidad de las actuaciones y adaptar la oferta formativa y laboral a las necesidades reales de las empresas y los trabajadores.

El modelo de concertación territorial pretende optimizar recursos, evitar duplicidades y reforzar el impacto de las políticas públicas, combinando el conocimiento local con la planificación general de la Generalitat.