Las grandes obras de la Rambla Sant Joan de Badalona acabarán en verano de 2026

Las obras de urbanización que transformarán completamente la rambla de Sant Joan, la calle Torrent de la Batllòria y la plaza del Baró de Maldà de Badalona avanzan según el calendario previsto y estarán terminadas durante el verano del año 2026. Se trata de la actuación de "transformación urbanística más grande que se ha ejecutado en la última década en la ciudad", explica el Ayuntamiento de Badalona.

La ejecución de este proyecto supone una reordenación urbanística del entorno del Área Residencial Estratégica (ARE) de la Estrella, mejorando la conexión de esta zona de la ciudad con el resto de la trama urbana. En este sentido, la ejecución de las obras permitirá asear la movilidad de la zona y reducir los atascos y la contaminación, ya que se trasladará la mayor parte del tráfico a las vías principales, dejando las más pequeñas para la circulación de los vecinos de la zona. Con esta transformación también se podrán construir 233 viviendas, de las que 132 serán de protección oficial, construidas por agentes tanto públicos como privados.

La actuación, además de la renovación de la pavimentación, las aceras, el alcantarillado, la iluminación y el mobiliario urbano de las calles afectadas, incluye la creación de nuevas zonas verdes, una de ellas una gran plaza verde de 5.000 m² con área de juegos infantiles en el solar de la antigua fábrica de la Estrella, en el barrio de Coll i Pujol. Con la formación de este "nuevo pulmón verde", explican fuentes municipales, se transformará totalmente la fisonomía de la zona, dejando atrás las carencias urbanísticas que tiene actualmente para convertirse en "un espacio amable y muy atractivo para los vecinos".

Las obras de la Rambla de Sant Joan de Badalona finalizarán en verano del 2026 / ZOWY VOETEN

Las obras se han adjudicado por 5,2 millones de euros, y han sido contratadas por el Consorcio Urbanístico para el Desarrollo del Área Residencial Estratégica de la Estrella y Sant Crist, conformado por el Ayuntamiento y el Incasol. Además de esto, el Ayuntamiento tiene presupuestados 2,6 millones de euros para actuaciones fuera del ámbito del ARE de la Estrella, con lo que la inversión global en la zona alcanza los 7,8 millones.

"Mayor transformación urbanística de la fecha"

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha visitado este miércoles las obras de urbanización de la rambla de Sant Joan acompañado del segundo teniente de alcaldía, Daniel Gracia, y de Jaume Vendrell, director del INCASÒL. Durante la visita, el alcalde se ha mostrado muy satisfecho del avance de las obras y ha remarcado que "estamos ante una actuación que transforma Badalona, porque mejora las conexiones y la movilidad de vehículos y peatones y aumenta la calidad de vida de los vecinos del entorno".

Albiol ha agradecido a los vecinos su paciencia y comprensión ante esta actuación que una vez terminada habrá durado cerca de dos años. "Es la mayor transformación urbanística que se ha ejecutado en Badalona durante la última década, supone afectaciones en la vida de los vecinos del entorno y estoy seguro de que el resultado supondrá un salto adelante muy grande y un cambio muy positivo para esta zona de la ciudad", ha añadido el alcalde.

Por su parte, Jaume Vendrell ha explicado que la reurbanización de la zona es "fruto de la colaboración y la lealtad institucional". "Hoy visitamos unas obras que suponen una mejora vertebral de la ciudad, ya que se trata de una actuación integral que implica nuevas viabilidades, áreas verdes, servicios y vivienda libre y con protección", ha destacado el director del INCASÒL.