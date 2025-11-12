Posible ajuste de cuentas
Detenido el presunto autor del asesinato de un hombre en el barrio del Bon Pastor de Barcelona
NOTICIA DEL CRIMEN | Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre encontrado en un rellano en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles a un hombre por su presunta relación con la muerte violenta de otro el pasado 30 de septiembre en un rellano de un edificio de viviendas del barrio del Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona.
Según ha avanzado 'El Caso', el operativo para detenerlo se ha llevado a cabo a las 06:00 horas de este miércoles, donde efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) han hecho una entrada en su domicilio.
Sobre las 20:30 horas del día de los hechos, el 30 de septiembre, los Mossos fueron alertados de que se había localizado un hombre muerto con signos de violencia en un rellano de un edificio ubicado en la calle de la Sèquia Madriguera. Tal y como explicó EL PERIÓDICO, el cadáver apareció con heridas de arma blanca y todo apuntaría a un ajuste de cuentas, según indicaron fuentes de la investigación a este diario.
Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones policiales y sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada para salvarle la vida.
Fue entonces cuando la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos abrió una investigación para esclarecer las causas y tratar de detener al presunto autor del crimen, que finalmente ha sido detenido este miércoles.
Por ahora, el caso está bajo el secreto de las actuaciones.
