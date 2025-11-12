El Casino de Rubí reabre sus puertas con una programación cultural de Navidad

El histórico Casino de Rubí abrirá de nuevo al público el próximo sábado 13 de diciembre, tras una profunda rehabilitación que ha permitido recuperar su esencia arquitectónica y dotarlo de la infraestructura necesaria para incorporarse a la red de equipamientos culturales de la ciudad. La reapertura se enmarca en la programación de Navidad y se acompañará de un amplio abanico de actividades que se prolongarán hasta el 3 de enero.

La alcaldesa, Ana María Martínez Martínez, ha destacado la importancia de este momento: “Con la reapertura del Casino, Rubí recupera una parte de su alma. Queremos que vuelva a ser un punto de encuentro abierto, plural y participativo para todos los ciudadanos y ciudadanas”. La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 13 a las 19 h con la presencia de autoridades, representantes de entidades y otros invitados, y contará con actuaciones del Esbart Dansaire de Rubí y de la compañía de teatro y baile Vuit Temps, junto a profesores de la Escuela Municipal de Música Pere Burés e intérpretes locales.

A partir del 14 de diciembre, los diferentes espacios del Casino acogerán una programación abierta a todos los públicos. Entre las propuestas destacan la Maratón de Cuentos, un espectáculo solidario de La Xarxa; Poemes visuals, de Jordi Bertran; Laika, de la compañía Xirriquiteula Teatre; Una poma, un pomer, de la cia. De Paper; y los espectáculos de humor No me toques el cuento y Ya me has tocado el cuento, de Arte Atroz. Además, se organizarán visitas dramatizadas bajo el título Descubre el Casino del 18 al 23 de diciembre.

Dentro de la programación inaugural, destacan también dos bailes los días 2 y 3 de enero a las 18.30 h, animados por la orquesta Vancouver. “Será uno de los momentos más simbólicos de esta inauguración”, señaló la alcaldesa. Están especialmente dirigidos a las personas mayores que recuerdan los antiguos bailes dominicales del Casino, aunque Martínez Martínez ha subrayado que el equipamiento será para todas las edades y que los jóvenes también podrán disfrutar de actividades pensadas para ellos.

La alcaldesa se ha mosado emocionada por alcanzar lo que considera una de sus grandes metas al frente del Ayuntamiento: “Tendremos el Casino, volveremos a bailar, a disfrutar del arte y del talento de muchas personas, recuperando una parte de la esencia de nuestra ciudad”. Próximamente se darán a conocer las fechas y los canales para adquirir entradas para los espectáculos, mientras que las visitas dramatizadas serán gratuitas, aunque con reserva previa.