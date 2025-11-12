Barcelona dispensa al Barça de pagar 61.000 euros en impuestos por obras en el entorno del Camp Nou

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado eximir al Barça del pago de 61.329,01 euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por una reforma en el entorno del Camp Nou, por la que el club convertirá un terreno que se usaba como aparcamiento en superficie anexo al estadio antes de comenzar a rehacerse en una zona verde de uso público. Todos los partidos de la corporación municipal (PSC, Junts, Barcelona en Comú, ERC, PP y Vox) respaldaron el descuento fiscal a la entidad barcelonista, que se suma a otras rebajas que ya se han aplicado a los tributos a liquidar desde que se inició la reconstrucción del recinto futbolístico. La bonificación por el Espai Barça se aprobó en la comisión municipal de urbanismo, al igual que otras ocho reducciones a instituciones y comunidades de propietarios ratificadas en la misma sesión.

La factura del gravamen del ayuntamiento al Barça por la transformación del antiguo garaje en un parque en el acceso al estadio frente al Hospital de la Maternitat ascendía a 175.225,74 euros. Con la bajada del 35% concedida, el club tendrá que pagar 113.896,73 euros, precisa el consistorio. La entidad presupuestó un gasto máximo de 5,35 millones de euros por encargarse de convertir esa parcela en una franja ajardinada sin vallar entre las bocas de acceso al Camp Nou y la calle Elisabeth Eidenbenz.