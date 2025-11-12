Barcelona renueva su Fin de Año y estrenará 'show' de la Font Màgica para una fiesta "única en Europa"

El multitudinario festejo de Fin de Año en la avenida de la Reina Maria Cristina de Barcelona, a golpe de pirotecnia, espectáculo y música, se ha convertido en una tradición local que nació como atractivo para el creciente turismo de Nochevieja que saturaba la plaza de Catalunya a falta de una celebración popular, y que acabó también seduciendo a quienes no querían comer las uvas en casa. Es un éxito de convocatoria garantizado, pero este año apunta aún más alto al recuperar el espectáculo de agua de la Font Màgica tras unos años de ausencia, y al renovar su concepto creativo y musical fichando al talentoso artista catalán Marc Parrot para la dirección del evento. El alcalde Collboni lo ha definido como un Fin de Año "único en España y en Europa", que también seguirán muchos miles de catalanes por televisión.

La fiesta de Nochevieja es uno de los elementos más destacados de la programación de Navidad 2025 que ha dado a conocer este miércoles el ayuntamiento. El montaje en la amplia avenida de Montjuïc se renueva este año con una apuesta que sitúa "en primer término el talento local", destaca el consistorio. Marc Parrot, que despuntó como extraordinario artista desde el álbum 'Solo para locos' en los años 90, al que seguirían muchos más, asume este año la dirección musical y del desarrollo creativo.

Según avanza el ayuntamiento, que no dará más detalles de la celebración hasta el próximo mes, la nueva propuesta "combina la sonoridad de instrumentos tradicionales con paisajes sonoros de futuro" . El objetivo del Institut de Cultura de Barcelona es que el evento tenga "identidad propia" y logre "vincular pasado y futuro en el momento simbólico de entrada en el nuevo año". La producción continúa siendo de Groupe F, compañía francesa especialista en grandes formatos, que integrará música, drones, tecnología audiovisual y pirotecnia en "un relato unificado" que marcará la entrada en 2026.

Espectáculo de agua especial

Pero este año, además de la innovación creativa, se recupera uno de los elementos más queridos de los barceloneses, las coreografías de la Font Màgica, que habían encadenado ausencias por el decreto de sequía, y más tarde por un laborioso proceso de rehabilitación, hasta que volvió a estar operativa la pasada Mercè, con más tecnología y luces led que la hacen mucho más sostenible.

Precisamente el sarao de Fin de Año, como siempre gratuito y en un gran escenario al aire libre, comenzará a las 22.00 horas con un "espectáculo especial de las fuentes", que introducirá a la ciudadanía en el ambiente festivo previo al momento central de la celebración "visual y sonora de gran formato" que se producirá poco antes de medianoche. El montaje destaca por su singularidad en el continente, como ha enfatizado el alcalde.

Exceptuando el paréntesis de la pandemia, la fiesta de Maria Cristina se ha convertido en uno de los incentivos para que Barcelona sea uno de los grandes destinos europeos para despedir el año. Esos días, la ocupación hotelera despunta en la ciudad, precisamente en plena temporada baja invernal.