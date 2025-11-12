Barcelona se plantea cortar una calle para evitar que el ocio noctuno bloquee el acceso al Hospital del Mar

El Ayuntamiento de Barcelona se plantea cortar el tráfico en la calle Ramon Trias Fargas, de acceso al Hospital del Mar, para evitar los colapsos de vehículos que acceden a la zona de discotecas y restaurantes del Port Olímpic y que dificultan la llegada a la puerta de Urgencias. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, lo ha avanzado este miércoles en la comisión municipal de presidencia, al ser interpelado por ERC por las medidas que se planifican para evitar que se produzcan congestiones que retrasen la entrada en el área hospitalaria de emergencia. “El acceso a Urgencias debe estar garantizado: muchas veces puede ir de un minuto”, ha enfatizado el concejal Jordi Coronas (ERC).

Batlle ha explicado que “se estudia la reconfiguración de la calle Ramon Trias Fargas” para priorizar “la seguridad y la accesibilidad de los usuarios de los servicios sanitarios y emergencias, con una atención especial en los horarios de mayor concentración de público”. El concejal ha anticipado que “la propuesta podría ser cortar la circulación de la calle por la noche, excepto para dejar paso al parking y servicios de urgencias”.

El teniente ha añadido que ya se ha abierto la calle del Gas como alternativa para conducir hasta las Urgencias y esquivar Trias Fargas, flanqueada por los locales de ocio a su izquierda y el centro hospitalario a su derecha. “Ha reducido de forma significativa los problemas de acceso para ambulancias y particulares”, ha observado.

Además, Batlle ha comentado que el Hospital del Mar distribuirá unos “distintivos identificativos” al personal sanitario. Ha augurado que esa identificación “permitirá agilizar el acceso a Urgencias y evitar interferencias”. El concejal ha opinado que, con todas las fórmulas previstas, se podrá “garantizar que particulares y taxis puedan acceder a Urgencias del Hospital del Mar con mínimo impacto de los problemas de accesibilidad derivados de la concentración de personas en la zona de ocio”.

A su vez, Batlle ha esgrimido que servicios municipales y vigilantes de los establecimientos de ocio nocturno se coordinan para “evitar ocupaciones indebidas de las calles y que el flujo de vehículos al hospital no se vea afectado”. Aparte, ha apostillado que “sobre la mesa” está la posibilidad de “cambiar la parada de taxis de la calle Marina, con dos carriles de entrada y dos de salida y una mayor longitud de la calle para favorecer la movilidad”.

Coronas ha remarcado la “inquietud” que los atascos ha generado en el personal sanitario. Ha subrayado también que “un particular que vaya con coche o taxi no tiene acreditación” para abrirse paso hasta el hospital. “Se han vivido episodios con hasta 15 minutos para llegar a Urgencias desde la ronda”, ha advertido el republicano, que ha instado a garantizar que “una persona que acuda en coche particular o taxi pueda acceder de forma inmediata a Urgencias”.