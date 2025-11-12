Trànsit prepara un plan para descongestionar las Rondas de Barcelona

Quienes cada día deben cruzar las Rondas de Barcelona saben bien que puede convertirse en una auténtica odisea. Ante esta problemática, el Servei Català de Trànsit elaborará un plan de seguridad vial para la Ronda Litoral (B-10 y la Ronda de Dalt (B-20) con el objetivo de proponer soluciones para hacerlas más seguras y eficientes. Lo ha anunciado el director de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaraciones a betevé.

“Queremos hacer un estudio global de cómo funcionan las rondas y qué medidas se podrían aplicar para mejorar el tráfico”, ha dicho Lamiel, quien ha reconocido que “las dos rondas están muy saturadas en muchos momentos del día, con intensidades de tráfico muy complicadas”. Por eso, el estudio analizará si los sistemas actuales son suficientes o si se pueden introducir mejoras.

Por ahora, entre las posibles medidas que se barajan figuran sistemas para dosificar el acceso a las vías en horas punta o revisar si hay entradas y salidas a las rondas demasiado cercanas; todo ello con el fin de distribuir mejor el tráfico y facilitar la circulación.