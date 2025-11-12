Barcelona desvela su Navidad más ambiciosa: nueva iluminación, belén ampliado y Fin de Año con sorpresa

De la austeridad navideña de la etapa de Ada Colau, a la candidatura para convertir a Barcelona en la Capital Europea de la Navidad con Jaume Collboni. Apenas un par de años separan dos visiones opuestas de la celebración, que con la nueva apuesta por llevar los fastos a todos los barrios fusionando tradición con toques de innovación, creando una identidad propia en sus calles mediante la iluminación y potenciando el comercio local, aspira a lograr la capitalidad en 2026. De momento, el montaje para este año despegará el próximo sábado 22 con el espectáculo de encendido en el paseo de Gràcia (dando centralidad al acto principal), lucirá especialmente en la plaza Catalunya --con nuevas luces-- de la mano del Barcelona Festival de Navidad (del 20 al 30 de diciembre) y tendrá entre sus grandes momentos la despedida del año en Montjuïc con un renovado 'show' . Tras años de polémicas, esta vez habrá belén tradicional más grande y en el interior del ayuntamiento.

Para empezar, el telón se levantará en las calles el 22, con 126 kilómetros de viales iluminados. El montaje del paseo de Gràcia se basa en un espectáculo multidisciplinar, comisariado por Jordi Duran y concebido por Brava Arts. Según se ha detallado este miércoles, durante una presentación en el Saló de Cent del Ayuntamiento que ha contado con el alcalde.

Encendido de luces de Navidad en paseo de Gràcia. / Zowy voeten

Incluirá el villancico de Barcelona, 'Un cor que batega', aludiendo a corazones y coros, cuyo emotivo espot también se ha dado a conocer hoy. Pero también incorporará danza aérea y o tras manifestaciones artísticas. Culminará con el alumbrado, que en el centro de la metrópolis inaugurará nuevos diseños de autor en colaboración con ADI-FAD en ejes principales como la plaza de Catalunya, Via Laietana, Aragó, Gran Via y paseo de Sant Joan, en los que se han invertido 1,3 millones. Todos estos se podrán seguir en directo en cinco grandes pantallas instaladas en el eje de oro del comercio, ha explicado Duran, director artístico del acto. Este año destaca también el estreno de luces propias para el tramo central de la Diagonal.

La nueva edición especial de ‘Barcelona Luces de Navidad’, que consolida un modelo de iluminación con identidad visual propia y que activa comercio, creatividad y participación ciudadana, según ha destacado Collboni, implica un 15% más de presupuesto y marca una Navidad con "muchos recursos y cariño".

El despliegue ornamental se refuerza con cinco rutas temáticas —Luz y agua, monumentos iluminados, mercados municipales, comercio de proximidad y fachadas de hoteles— y con actuaciones en todos los distritos. Ello abarca incluso 23 calles en obras y el impulso de rutas por los comercios emblemáticos del Gòtic, Raval y Born, como el año pasado.

Barcelona mantendrá el horario ampliado de alumbrado,que será de 17.30 a 1.00 horas, y hasta las 2.00 h los viernes, sábados y vigilias de festivos.

Actividad en el centro

Las instalaciones en la plaza de Sant Jaume, que suman años de polémicas, también aportan novedades. El alcalde ha destacado que la plaza estará presidida por un gran árbol de Navidad de 15 metros de altura de cultivo sostenible, decorado al modo tradicional con estrellas, lazos y bolas, a cargo de la diseñadora Michaela Shmidt, que ostenta varias paradas de complementos florales en Mercabarna-flor. Ha optado por un estilo clásico con un toque de modernidad, avanzan.

No habrá belén en la plaza, sino solo en el interior del consistorio, en las cocheras, y será "tres veces más grande que el año pasado y tradicional", ha avanzado Collboni, dejando los detalles para más adelante, ya que tendrá una presentación específica. Espera que tenga una gran afluencia de visitantes --sin reserva previa--, ya que el montaje interior de hace un año contó con 180.000 personas. Han precisado que recreará paisajes de montaña catalanes con figuras clásicas y escenas emblemáticas.

Pero en paralelo, del 22 de noviembre al 5 de enero, Sant Jaume albergará una intervención lumínica conjunta entre Ayuntamiento y Generalitat. Detallan que reinterpretará la iconografía navideña mediante artes digitales y un relato visual contemporáneo sobre las fachadas institucionales, en horario de 18.30 h a 22.00 h (hasta las 23.00 h los fines de semana).

La plaza de Catalunya volverá a acoger a partir del 20 de diciembre su festival navideño, en este caso con 357 funciones de artes de calle. Como han detallado desde el ICUB, la programación repite dirección artística de Sergi Ots. Y combinará teatro, danza, circo y música en cuatro franjas diarias: mañanas familiares, tardes de circo y danza, vísperas musicales y noches espectaculares. Con casi 20 compañías y nueve bandas musicales.

La banda sonora de la ciudad también tendrá un papel destacado durante las fiestas. El programa Sons de Ciutat sumará 45 conciertos en plazas y mercados del 12 de diciembre al 4 de enero, recorriendo estilos que van del jazz a la rumba, el pop o la clásica, ha destacado Anna Lleó, directora de Fiestas del ICUB. Además, el Cantagran, reunirá coros de personas mayores en el Auditori el 22 de diciembre, mientras que el Concierto de Navidad del Orfeó Català será el 20, con repertorio de villancicos catalanes e internacionales.

Fin de Año con Parrot y novedades en la Cabalgata

Como ya forma parte del guion de la ciudad, la Nochevieja popular se vivirá en la avenida de la Reina Maria Cristina, pero en este caso se apuesta por un "espectáculo renovado que une tradición y futuro", subraya el alcalde. El carismático músico barcelonés Marc Parrot está a cargo de la dirección y composición musical de una propuesta que promete instrumentos tradicionales con paisajes sonoros innovadores. La parte artística vuelve a ir de la mano de Groupe F, con música, drones, tecnología audiovisual y pirotecnia. Como fondo, este Fin de Año regresa el baile de agua de la Font Màgica, tras la etapa de restricción por sequía y de rehabilitación.

En la recta final de la campaña, la noche del 5 de enero Barcelona recibirá a los Reyes Magos y su esperada cabalgata. La llegada por mar será a las 16.30 h en el Portal de la Pau, y a las 18.00 horas se iniciará el recorrido festivo que avanzará hasta la Font Màgica de Montjuic. A la espera de una presentación propia de este evento más adelante, el consistorio enfatiza que incorporará novedades escenográficas y la participación de artistas locales e internacionales, con música, coreografías y tecnología que convertirán la capital catalana en "un gran escenario de magia e ilusión".

No faltarán tampoco la experiencia de la Fábrica de Juguetes en Sant Andreu, los días previos a Reyes; un centenar de actividades en los distritos desde el 22 de noviembre; la tradicional Cursa dels Nassos el último día del año; o la ruta nocturna Barcelona Christmas Tour de TMB a partir del 28 de noviembre.