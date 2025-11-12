Barcelona pondrá radares y ampliará la acera donde dos menores murieron atropelladas por buses

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que instalará radares en los semáforos en la avenida Diagonal con la Gran Via de Carles III y ampliará la acera a la altura del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes, delante del teatro Coliseum, donde una menor de 14 años y otra 11 fallecieron atropelladas por sendos autobuses este último mes. Ambos siniestros ocurrieron en menos de una semana de diferencia y han llevado al grupo municipal del PP a reclamar la comparecencia del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, este miércoles por la mañana en la comisión municipal de presidencia.

El concejal ha comentado que los dos casos se hallan bajo investigación judicial, por lo que se ha reservado concretar cuáles fueron las posibles causas de ambos choques. “Cuando se levante el secreto de sumario y se conozca la información, sabremos si debemos adoptar medidas”, ha señalado. Batlle ha aclarado que los conductores de ambos autobuses dieron negativo en los controles de alcoholemia y drogas tras los accidentes.

A su vez, el teniente de alcalde ha añadido que, en las comprobaciones por efectivos del ayuntamiento y de la Guardia Urbana, “no se han observado deficiencias de señalización ni de visibilidad” en los lugares donde se arrolló a las víctimas. No obstante, Batlle ha manifestado que el consistorio está “obligado a estudiar medidas de refuerzo de la seguridad viaria” tras el fallecimiento de ambas menores, por las que ha expresado consternación, al igual que el resto de portavoces de la oposición.

Por su parte, la concejal Sonia Devesa (PP) ha urgido que se instalen vallas protectoras delante de las puertas del teatro Coliseum, “para evitar invasiones de carriles, como se hace en las escuelas”. Batlle ha recogido el guante de la propuesta. A su vez, Devesa ha esgrimido que “hay aspectos del sistema de transporte que hay que mejorar porque pueden estar fallando”.

La popular ha pedido protocolos de seguridad y revisiones técnicas tras siniestros, así como evaluaciones médicas y garantías de que se preserva el descanso de los conductores. La edila ha deslizado que el accidente “podría estar relacionado con factores humanos, por sobrecarga de trabajo, falta de descanso o falta de personal de TMB”.