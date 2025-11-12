3.000 asientos
El aeropuerto del Prat de Barcelona recupera vuelos directos a esta ciudad latinoamericana
A partir del 28 de marzo y hasta el 24 de octubre de 2026 operará seis vuelos semanales
ERC y Comuns rechazan la ampliación del aeropuerto de Barcelona pero no la fijan como "línea roja" para pactar con el Govern
Aena licitará "en los próximos días" el Plan director del aeropuerto de Barcelona-El Prat que arrancará la ampliación
La aerolínea Aeroméxico retomará la conexión directa entre Ciudad de México y Barcelona a partir de marzo de 2026. Según ha anunciado la aerolínea mexicana en un comunicado, a partir del 28 de marzo y hasta el 24 de octubre de 2026 operará seis vuelos semanales.
La compañía ha destacado que esta nueva ruta supone un "avance significativo" en la conectividad de la capital mexicana y que es fruto "de una intensa labor conjunta entre la aerolínea y el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA)". Este organismo está integrado por Aena, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona, con el apoyo de entidades estratégicas como Turespaña, la Agencia Catalana de Turismo, Acció y Turisme de Barcelona.
Aeroméxico operará esta ruta con Boeing 787 Dreamliner y ofrecerá más de 3.000 asientos semanales. La compañía asegura que el flujo de pasajeros entre ambas ciudades fue el año pasado de unos 156.000 pasajeros.
El Ayuntamiento de Barcelona ha resaltado en un comunicado los sólidos vínculos entre Barcelona y Ciudad de México, ya que la capital mexicana figura entre los principales destinos de exportación aérea desde Barcelona.
Gracias al 'hub' de Aeroméxico en Ciudad de México, se facilitará la conexión con las principales ciudades del país, como Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana y más, así como con ciudades canadienses como Vancouver, Toronto o Montreal, entre otras.
