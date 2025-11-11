Transporte público
Barcelona registró máximos históricos de pasajeros en el metro y autobús en septiembre
El transporte público en la capital catalana creció más del 4% en septiembre y alcanzó los mayores números de pasajeros desde 2012, según el INE.
La exposición de trenes históricos del metro de Barcelona llega a Glòries este noviembre
Catalunya apuesta por trenes de 100 metros dobles para incrementar un 36% las plazas de Rodalies
El transporte público en Barcelona continúa su recuperación y registra cifras récord para un mes de septiembre, según los datos provisionales de la Estadística de Transporte de Viajeros (TV) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde que se inició la serie histórica en 2012, no se habían alcanzado números tan altos.
En septiembre de 2025, el metro de la ciudad transportó a 39,05 millones de pasajeros, un 4,9% más que el mismo mes del año pasado. Los autobuses urbanos también experimentaron un crecimiento de usuarios, con 19,48 millones de viajeros, lo que supone un aumento del 4,1%. En ambos casos, se trata de las cifras más altas para este mes en los últimos 13 años, desde que hay registros.
No obstante, aunque el crecimiento del metro duplica al de 2024, que fue del 2,3%, se mantiene por debajo de los grandes incrementos de 2023 y 2022.
Cifras autonómicas y nacionales
En el conjunto de Catalunya, el transporte urbano por autobús aumentó un 3,8%, hasta los 29,12 millones de viajeros, por debajo de la media española, que registró un incremento del 7,6%.
A nivel nacional, el transporte público en su conjunto creció un 5,5% en septiembre, con más de 498 millones de usuarios. Extremadura y la Comunidad de Madrid destacan por haber superado los dos dígitos de crecimiento en el transporte urbano por autobús, con un 15,8% y un 12,7%, respectivamente.
El INE ha recordado que estos datos se recopilan mediante encuestas por muestreo para el autobús y a través de la información proporcionada por operadores ferroviarios, Aviación Civil y Puertos del Estado para otros medios de transporte.
