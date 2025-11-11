Nuevas pruebas
Reabren el caso por el homicidio de la dependienta de una zapatería en Sabadell en el año 2007
El juzgado ha citado a declarar a un hombre en calidad de investigado el 26 de noviembre
La empleada de una zapatería muere asesinada en Sabadell
Se ha reabierto el caso por el homicidio de la dependienta de una zapatería en Sabadell en 2007, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Nuevas pruebas recopiladas por los Mossos han hecho tomar la decisión en el juzgado de reabrir el expediente, concretamente el hallazgo de restos en la ropa de la víctima que incriminarían al único sospechoso. Los Mossos le detuvieron en el 2019, pero la fiscalía no le acusó por falta de pruebas y el caso se cerró. Ahora, el juzgado ha vuelto a citarle, nuevamente en calidad de investigado, el 26 de noviembre. La víctima era dependienta de la desaparecida zapatería Acín de la rambla de Sabadell y el investigado, un fontanero que el día del crimen fue a hacer una reparación en la tienda.
- “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
- L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
- El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
- La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
- Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030