Reabren el caso por el homicidio de la dependienta de una zapatería en Sabadell en el año 2007

Se ha reabierto el caso por el homicidio de la dependienta de una zapatería en Sabadell en 2007, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Nuevas pruebas recopiladas por los Mossos han hecho tomar la decisión en el juzgado de reabrir el expediente, concretamente el hallazgo de restos en la ropa de la víctima que incriminarían al único sospechoso. Los Mossos le detuvieron en el 2019, pero la fiscalía no le acusó por falta de pruebas y el caso se cerró. Ahora, el juzgado ha vuelto a citarle, nuevamente en calidad de investigado, el 26 de noviembre. La víctima era dependienta de la desaparecida zapatería Acín de la rambla de Sabadell y el investigado, un fontanero que el día del crimen fue a hacer una reparación en la tienda.