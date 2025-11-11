La movilidad y la vivienda marcan la hoja de ruta presupuestaria del AMB para el próximo 2026

El Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha dado luz verde al nuevo presupuesto de la administración metropolitana de cara al 2026. Se trata del tercero del sector público más cuantioso de Catalunya, sólo superado por el de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Con una cifra consolidada —teniendo en cuenta empresas públicas como el Institut Metropolità del Taxi (IMET), el Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) o Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)— que asciende a 2.896 millones de euros, el presupuesto de la AMB pone el acento en cuatro ejes estratégicos: las políticas de vivienda; el transporte público; la cohesión social; y la lucha contra la emergencia climática.

Pese a la caída de unos 40 millones en la recaudación del Tributo Metropolitano, avanzada por EL PERIÓDICO, el AMB tratará de mantener su pulso inversor y garantizar la prestación de servicios públicos que no se vea afectada por la racionalización y contención del gasto corriente a la que ha abocado la reforma fiscal.

El presupuesto propio de la AMB se sitúa en 1.427,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 1,48 % en comparación con el año anterior. Su aprobación inicial ha contado con el consenso político de PSC, Junts per Catalunya, En Comú Podem, ERC y Vivim Montcada i Reixac. Algo que ha subrayado que el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón: "No estamos aprobando un simple documento, sino una política compartida y asegurando que la llevaremos a cabo".

El gasto presupuestario más destacado vuelve a ser el de movilidad, transporte y sostenibilidad, con una asignación de 477,8 millones de euros (33,47 % del presupuesto total de la AMB). La estrategia se centra en reforzar la movilidad urbana sostenible y mejorar la calidad del aire. Esto incluye la continuidad de la renovación de la flota de transporte público, buscando vehículos de cero o bajas emisiones, y la potenciación de servicios compartidos como la bicicleta y la moto. De esa partida, el AMB destina 203,3 millones de euros a su aportación a la Autoritat Metropolitana del Transport (ATM). Y se reserva 211,7 millones para los servicios de gestión indirecta del transporte público, que planifican y gestionan las líne

Las políticas de vivienda se consolidan como uno de los pilares estratégicos, con una inversión prevista de 150 millones de euros. El enfoque está en la construcción de vivienda asequible, el alquiler social y la rehabilitación. El Institut Metropolità de la Promoció del Sòl (IMPSOL) recibe 44,4 millones de euros para financiar viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler asequible o social. El objetivo de la administración metropolitana es haber impulsado cerca de 11.000 viviendas públicas en una década, previendo la incorporación de cerca de 6.000 nuevas viviendas protegidas hasta 2030.

418 millones para al agua y residuos

La inversión destinada al Ciclo del Agua, la Gestión de Residuos y la Acción Climática suma un total de 418 millones de euros. A pesar de la finalización del episodio de sequía, el AMB mantiene el desarrollo de proyectos clave para la regeneración de agua. En el ámbito del Ciclo del Agua (incluyendo abastecimiento potable y saneamiento de aguas residuales) se estima un presupuesto de 170,24 millones de euros.

A la gestión de residuos, el nuevo presupuesto 2026, bajo el paraguas del Acuerdo Metropolitano por el Residuo Cero, se destinan 234,5 millones de euros. Estos recursos financian el tratamiento de aproximadamente 1,5 millones de toneladas de residuos anuales, a través de una amplia red de instalaciones especializadas (ecoparques, plantas de triaje). Además, se continúa apoyando a los municipios en la implementación de sistemas de recogida puerta a puerta y de contenedores inteligentes. La transición ecológica también se impulsa directamente con 13 millones de euros para la inversión en instalaciones fotovoltaicas, utilizando fondos propios, aportaciones municipales y financiación Next Generation de la Unión Europea.

El presupuesto garantiza una fuerte inversión en el territorio, con 287 millones de euros dedicados a inversiones en ayuntamientos, gestión del espacio público y sostenibilidad. El grueso de las actuaciones se articula a través del Plan Estratégico de Subvenciones e Inversiones 2024-2028 (dotado con 423 M€ en total para el periodo), que se materializa en programas como el PACTE (cohesión territorial) y el PAMUS (mejora urbana y social).