Montcada i Reixac estrenará dos nuevas líneas de bus que reemplazarán la 155

A partir del próximo lunes 24 de noviembre, Montcada i Reixac contará con dos nuevas líneas de autobús que reemplazarán la actual línea 155, que dejará de circular definitivamente. La medida, anunciada este martes, ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Montcada y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) con el objetivo de "mejorar la conexión en los barrios de Can Cuiàs y Mas Rampinyo".

Las dos nuevas líneas serán circulares y tendrán prácticamente el mismo recorrido, pero en sentido contrario. Según ha informado TMB, ambas ofrecerán mayor regularidad y cobertura con nuevas paradas.

Recorrido de las dos nuevas líneas de bus en Montcada / TMB

La línea 137, con terminal única en la parada 3918 de la calle de les Petúnies, realiza un recorrido de 14,4 kilómetros desde Montcada hasta Can Cuiàs pasando por Santa Maria de Montcada y regresando bordeando el río Besòs. Se prevé una frecuencia de paso de 35 minutos entre semana y de unos 60 minutos los fines de semana y festivos.

Por su parte, la línea 138, con terminal única en la parada 3924 de la misma calle de les Petúnies, cubre un trayecto de 15 kilómetros que va de Montcada a Can Cuiàs bordeando el río Besòs y vuelve por Santa Maria de Montcada. Su frecuencia de paso será la misma que la de la línea 137: cada 35 minutos entre semana y cada 60 minutos en fines de semana y festivos.