El Govern refuerza la atención a las víctimas de violencia machista con un nuevo equipamiento en L'Hospitalet

Casi 900 mujeres fueron atendidas por violencia machista en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) entre enero y octubre de este 2025. Una lacra enquistada en la sociedad actual y que las administraciones buscan combatir. En esta línea la conselleria de Igualtat i Feminisme ha inaugurado un nuevo equipamiento en la segunda ciudad de Catalunya para tratar de frenar el maltrato que sufren aún muchas mujeres y que las víctimas logren la mejor atención posible. Se trata de un nuevo Servicio de Intervención Especializada (SIE), con el que el departament busca dar un paso más en el despliegue territorial del sistema público de atención a las violencias machistas.

Estos servicios —Catalunya ya cuenta con 21 SIEs— ofrecen atención integral, especializada y gratuita a las mujeres, niños y adolescentes que han sufrido violencia machista. La segunda ciudad de Catalunya, además del trabajo que ya se hace desde la policía o los centros sanitarios, contaba hasta ahora con un Centro de Atención e Información a la Mujer (CAID, que también realiza atención a mujeres víctimas de violencia machista, pero con un abanico de servicios más amplio. Así, el SIE era una reivindicación de los últimos años y se trata de un equipamiento que da una atención más especializada y "garantiza una respuesta cercana, coordinada y de calidad".

En esta línea, el Govern explica que este nuevo servicio ofrece atención psicológica, jurídica y social a las mujeres y adolescentes que lo requieran y "trabaja estrechamente" con el CAID, los servicios sociales municipales, los cuerpos policiales, los centros de salud y los centros educativos. "Tendrá también esa mirada o esa perspectiva de infancia y de adolescencia, que es también imprescindible en el abordaje de las violencias", ha explicado la consellera Eva Menor. "Nuestro modelo es de trabajo en red, que pone en el centro a las mujeres, que quiere trabajar también la equidad territorial y, por tanto, la proximidad y el territorio para nosotros es muy importante. Es por eso que queremos trabajar desde el territorio con los ayuntamientos para llegar a todas partes y que el código postal no sea determinante para que una mujer tenga una respuesta ante una situación de violencia machista", ha defendido Menor, quien ha remarcado también que este es el quinto SIE que han inaugurado desde su llegada al Govern hace algo más de un año.

De enero a septiembre de 2025, el conjunto de SIEs catalanes atendieron a 12.112 personas, de las cuales 10.175 eran mujeres, 457 adolescentes y 1.480 hijos e hijas. De este total, 4.389 personas han sido atendidas por primera vez este año. En el mismo período, los servicios han realizado 38.478 sesiones individuales de atención psicológica, jurídica y social. A las puertas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la inauguración del SIE de L'Hospitalet ha tratado de poner de manifiesto el "esfuerzo compartido" del Govern y los ayuntamientos. "Disponer en L'Hospitalet de un servicio especializado lo que hará es acercar este servicio a la ciudadanía de la ciudad y además destensionará también los servicios de un entorno tan poblado como el área metropolitana", ha explicado la consellera.

Refuerzo hospitalense

Por su parte, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, ha reivindicado que la ciudad es referente en la atención de las víctimas de violencia de género desde que en 1986 inaugurara el CAID, uno de los equipamientos de esta índole "pioneros en España". Para el edil, la llegada del SIE supone "seguir construyendo esta red de apoyo y acompañamiento" a las mujeres en un momento "delicado" para la lucha conta la lacra machista, dado que en los más jóvenes hay "una regresión respecto a la forma de convivencia entre chichos y chicas". Una tendencia que, ha apuntado Quirós, deben trabajar por "mitigar y revertir" y que algunos grupos políticos aprovechan para sacar votos a base de una mayor fragmentación social.

El SIE de L'Hospitalet es, de hecho, un equipamiento que ya habían anunciado los respectivos gobiernos anteriores de L'Hospitalet y la Generalitat. En abril del 2024 se anunció que el servicio llegaría a la ciudad en otoño de ese mismo año y que se ubicaría en la zona norte. Finalmente, el centro ha llegado un año más tarde y se ha instalado en el barrio del Centre. "Muchas veces uno tiene muy buena voluntad de poner en marcha un equipamiento y quizás no encuentra el local adecuado. Puede que cuando hace la adquisición no ha logrado acabar todas las tramitaciones y nosotros lo que hemos hecho es, cuando hemos llegado [al Govern], hablamos con consistorio de la necesidad de ponernos en marcha y ponernos a trabajar para que este equipamiento fuera una realidad", ha apuntado la consellera de Igualtat i Feminisme.