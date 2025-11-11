Glòries se convierte en parada más frecuentada del tranvía, después de Ernest Lluch

El nuevo intercambiador de Glòries del TramBesòs se ha convertido en la segunda estación más concurrida de toda la red del tranvía metropolitano, solo por detrás de Ernest Lluch (Trambaix), con unas 7.000 validaciones diarias en días laborables. Con conexión directa con la línea 1 de metro y varias líneas de autobús urbano, y con su nueva ubicación más cercana al Museu del Disseny DHUB, "se ha consolidado como un punto clave en la red integrada de transporte de Barcelona", indica la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Esta semana se cumple un año desde la entrada en funcionamiento de la prolongación del TramBesòs hasta Verdaguer, correspondiente a la primera fase de la conexión de las dos redes del tranvía por la Diagonal. La ATM indica que el nuevo servicio ha incrementado la demanda del Trambesòs entre un 30% y un 40% en 2025, como ya se confirmó en los primeros meses.

Aumento de viajeros en 2025

La línea T4 inauguró el nuevo recorrido por la Diagonal el 10 de noviembre de 2024, y el cierre de ese año ya registró un crecimiento de casi el 24% respecto a 2023, con 11,3 millones de validaciones. Una cifra que ya se ha superado este año, en el que ya se han registrado 12,3 millones de viajes a falta de dos meses para terminar 2025.

Actualmente, el tranvía del Besòs ofrece hasta 50.000 trayectos en los días laborables de mayor afluencia, según la ATM. La nueva estación de Verdaguer, con conexión a las líneas L5 y L4 de metro y varias líneas de autobús, registra una media de 4.300 validaciones diarias, mientras que Monumental y Sicília, también nuevas paradas del tranvía, contabilizan unas 1.500 cada una.