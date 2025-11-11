Fiebre por los locales de 'açai': los cuencos con fruta amazónica se expanden en Barcelona

En Barcelona ya no sorprende ver, un sábado por la mañana, más gente vestida de deporte que con unos vaqueros, y es que la capital catalana ha hecho de la vida ‘healthy’ una costumbre diaria y habitual. Pero la fiebre saludable no se queda en el entrenamiento físico. El ‘brunch’ y los ‘smoothies’ se han convertido en la nueva rutina gastronómica. Sin embargo, si hay un ganador, ese es el açai, el fruto amazónico ha llenado la ciudad de negocios dedicados exclusivamente a la venta de ‘bowls’ con este ingrediente. Este diario ha contabilizado casi una treintena de locales de varias marcas.

Una de las cadenas más visibles es Oakberry, una empresa brasileña que cuenta con 15 establecimientos solo en Barcelona. Ramzi Arakji, franquiciador de tres comercios de Oakberry, confirma que este producto está en auge: “Las ventas aumentan cada año”. Mike Pantaleo y Daisy Zhou, cofundadores de Gaia’s Garden, otro espacio dedicado a la venta de cuencos de açai, afirman que en el último año ha explotado la demanda.

Este tipo de establecimientos suelen ser de tamaño reducido y carecen de cocina, por lo que no requieren licencias de apertura complejas como las de un restaurante tradicional. De acuerdo con Shiva Gurung, gerente de FitBar —tiene tres tiendas repartidas entre Ciutat Vella, el Eixample y el Gòtic— esto facilita la expansión de nuevos negocios en el sector. Algunos locales disponen de mesas para los que prefieren comer ‘in situ’. No obstante, muchos se enfocan en los pedidos para llevar y ‘delivery’. Daisy Zhou señala que durante la semana el 50% de los pedidos son envíos a domicilio, aunque durante el fin de semana “aumenta la venta física”.

El futuro del açai en la capital catalana genera debate. La dueña de Amazonia Açai considera que, pese a que el sector aún está en fase de desarrollo, en dos o tres años el número de establecimientos podría duplicarse. Por su parte, Mike confia en la estabilidad del producto ante el precedente de Australia, “donde la moda de los 'açai bowls' se mantiene más de 20 años después de su irrupción en el país. En cambio, el gerente de FitBar ve en Barcelona un cierta saturación y orienta su expansión hacia la Costa del Sol andaluza.

Clientela diversa

Aunque se haya asociado a turistas, el “70% de los consumidores son habitantes de Barcelona, de entre 20 y 45 años”, señala Talitha Scavelo, franquiciadora de un local de la compañía Amazonia Açai. Menciona entre los perfiles habituales a residentes extranjeros, especialmente ingleses, franceses, y argentinos, así como una “gran comunidad de brasileños y portugueses”, detalla Scavelo. "De 9 a 11h vienen algunos turistas a desayunar, a las 12h del mediodía llegan brasileños a almorzar y a partir de las 17h entran familias autóctonas con niños para merendar", enumera entre risas. El dueño de Gaia’s Garden admite que “al principio los vecinos mostraron cierto escepticismo, pero con el tiempo se han convertido en usuarios asiduos”.

Uno de los locales de FitBar - Açai Bowls & Healthy Food / FitBar - Açai Bowls & Healthy Food

Todos los entrevistados coinciden en que Barcelona valora cada vez más un estilo de vida saludable y presta mayor atención a la alimentación. El propetario de Fit Bar explica que el açai encaja perfectamente con esta filosofía: “Es fresco, natural y lleno de energía”.

Con precios que oscilan entre los 10 y 15 euros, los cuencos con esta fruta gustan por su “sabor único y diferente”, argumenta Gurung, quien indica que muchos de sus clientes consumen uno al día. Es el caso de Cristina Pantebre (24), quién se declara fanática del açai y que “muchas veces lo sustituye por una comida completa”.

¿Qué es el açai?

Exportado principalmente desde Brasil, es una fruta pequeña de color lila oscuro, similar a un arándano grande o una uva negra. Este tipo de baya se puede ingerir en dos formatos: en polvo o pulpa congelada. Con esta última es con la que crean los famosos tazones de açai que se mezclan con otras frutas como plátano o guaraná, o con leche, yogur o una bebida vegetal. Finalmente, se añade varios ingredientes por encima como frutos secos, fruta troceada, coco rallado, semillas o granola.

El açaí se puede tomar solo o combinado con otras frutas y cereales. / rawpixel.com / Monika

De origen amazónico, los defensores del açai destacan que es un 'superalimento' antioxidante y antiinflamatorio, rico en vitaminas A y C, y fuente de calcio, magnesio y hierro.