Séptimo edición
La Navidad en el Port Vell de Barcelona 2025: actividades gratuitas y espectáculos hasta el 6 de enero
La inauguración será el 28 de noviembre a las 18:30 h con un espectáculo del Circo Raluy
Guía de las principales actividades de Navidad en Barcelona
El Nadal en el Port Vell, la Feria de Navidad del Moll de la Fusta, vuelve por séptimo año consecutivo en el puerto con un programa de actividades renovado. Del 28 de noviembre al 6 de enero, el Port Vell se convertirá una vez más en un gran escenario festivo para celebrar la Navidad con la edición más grande hasta la fecha, con más de 24.000 m2.
El encuentro navideño se inaugurará oficialmente el 28 de noviembre a las 18:30 h con un espectáculo lleno de magia, humor y acrobacias a cargo del Circo Raluy. Tras la función, tendrá lugar el encendido de luces, que iluminará toda la zona del muelle y marcará el inicio de la feria.
Nuevas atracciones y actividades destacadas
Entre las principales novedades de este año destaca un recorrido nocturno en una embarcación navideña, ofrecido por las emblemáticas Golondrinas, que por primera vez en sus 137 años de historia se sumarán a la celebración navideña.
Además, se ofrecerán paseos de vela gratuitos para vivir una experiencia de navegación única. La ruta, entre el monumento Miraestels y la Rambla de Mar, se realizará los días 29 y 30 de noviembre y 5, 6, 7, 19, 20 y 21 de diciembre, en horario de 12:00 a 14:00 h, según ha detallado el Puerto de Barcelona.
Este año, Salvament Marítim permitirá al público la entrada a uno de sus barcos, sumándose a las habituales visitas a embarcaciones como el pailebote Santa Eulàlia, con el que llegan los Reyes Magos a la ciudad, y el Far Barcelona, que también abrirán sus puertas durante estos días. Como en la edición pasada, se instalará FunBox, el mayor parque inflable del mundo. Asimismo se añadirán dos nuevas atracciones: Energy y l'Arbre de boles accesible.
El escenario del Moll de la Fusta acogerá, como cada año, actuaciones de entidades culturales locales a cargo de estudiantes de música, artistas emergentes e integrantes participantes de proyectos comunitarios. Paralelamente, la torre de Jaume I continuará siendo ‘árbol de Navidad del Puerto de Barcelona’ y exhibirá un espectáculo lumínico cada noche.
Talleres para los niños
El Club Súper3 dará la bienvenida a la Navidad con los más pequeños mediante una conexión en directo, el 28 de diciembre a las 12:00 horas. También habrá talleres, juegos y actividades infantiles repartidos en los distintos puestos del Moll de la Fusta. Además, los días 3 y 4 de enero, los niños podrán entregar sus cartas en el Tinglado Real, una actividad gratuita pero inscripción previa. Para facilitar el acceso, un 'trenecito' navideño gratuito conectará los principales puntos del Port Vell con los tinglados.
