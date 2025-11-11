La curiosa historia detrás de la fábrica de canelones de Ripollet que ahora subasta la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha autorizado este martes la venta del 100% de las acciones de Canelones FADAIC – Fabricación de Alimentos S.A.U., una empresa dedicada a la producción artesanal de canelones y lasañas con sede en el centro de Ripollet (Vallès Occidental, Barcelona). La compañía, que sigue en activo, forma parte de la herencia de Manuela Marimon, una mujer que falleció a los 98 años sin descendencia ni familiares conocidos.

Se trata de la primera vez que la Generalitat recibe una empresa como parte de una herencia intestada. Además de la fábrica, los bienes de la fallecida incluían un local comercial, una plaza de aparcamiento, una casa en Ripollet donde está instalada la planta de producción, otro garaje en el mismo municipio y un molino harinero en desuso en Huesca.

Segundo intento de venta

La Generalitat ha puesto en marcha la subasta pública de la empresa con un precio de salida de 228.306 euros. Será el segundo intento de venta, después de que el primero, el pasado mes de julio, quedara desierto. Desde el Govern confían en que ahora haya más interés en el sector alimentario.

La administración catalana tiene la función de gestionar los bienes de las personas con vecindad civil catalana fallecidas sin testamento ni herederos. En este caso, Marimon había decidido dejarlo todo al Hospital Sant Joan de Déu, pero el centro sanitario rechazó la herencia. Por ello, en 2023 el Govern fue declarado heredero universal de Marimon.

El importe obtenido por la venta de esta empresa se destinará a fines sociales, habitacionales, asistenciales y culturales, ha informado la Generalitat.

Mujer pionera

Manuela Marimon fundó la empresa en 1961 junto a su marido, en plena dictadura franquista. A los 96 años, en declaraciones a la Revista de Ripollet, recordaba cómo, tras la muerte de su esposo, muchas personas se preguntaban: “¿Qué hará una mujer al frente de la empresa?” Lo que nadie sabía, contaba, es que ella llevaba años dirigiéndola..

En la misma entrevista recordaba con orgullo su trayectoria: “Esta empresa ha sido mi vida y estoy feliz porque siempre he podido hacerlo que he querido. Aquí seguiré hasta el último día", decía dos años antes de su fallecimiento.

Y así fue. La empresaria, que se mantuvo al frente del negocio hasta el último momento, relataba también cómo desafió el machismo de la época al ponerse pantalones para trabajar: “Normalmente vestía con falda, pero para estar en la fábrica me acostumbré a llevar pantalones, y en el pueblo no acababa de verse con buenos ojos. Mi marido me dijo: 'Ponte falda, que en el bar no paran de hablar de ti'. Pero me planté".

Preguntada sobre cuál sería el futuro de su empresa de canelones, Marimon respondía: "Con 96 años y ya muy cerca de los 97, los cambios ya los tengo programados. Estoy tranquila porque todo está bien orientado y bien encaminado hacia el futuro". Ahora, queda por averiguar quién tomará el relevo de Marimon para continuar dirigiendo su empresa en Ripollet.

Los canelones, plato favorito de los catalanes

La subasta de la fábrica coincide, curiosamente, con la elección de los canelones como Plato Favorito de los Catalanes 2025, en la décima edición del concurso organizado por la revista Cuina, Abacus y la Generalitat.

El plato se ha impuesto en la final celebrada en la antigua Fábrica Estrella Damm, tras recibir más de 25.000 votos y el apoyo de un jurado profesional formado por chefs como Fina Puigdevall (Les Cols), Oriol Castro (Disfrutar) o Carlota Claver (La Gormanda).

Los canelones suceden así a las sardinas a la brasa, ganadoras en 2024, y se consolidan como símbolo gastronómico de Catalunya.