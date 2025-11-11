Sucesos
Detenidos dos menores por su vinculación con el apuñalamiento de un joven en Mollet
Cuando llegaron al paso subterráneo de la estación para cruzar al otro lado de las vías, fueron atacados por otros dos jóvenes, que les robaron con violencia los móviles y agredieron con arma blanca a uno de ellos
La Policía de Mollet detiene a cuatro personas por robar 600 kilos de cable telefónico y simular ser operarios
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores de edad como presuntos autores del apuñalamiento de un joven el pasado viernes en la estación de tren de Rodalies de Mollet del Vallès (Barcelona) durante un robo con violencia, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital con heridas de diversa consideración. Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las siete de la mañana del pasado viernes 7 cuando la víctima y un amigo acababan de llegar a la estación de tren de Mollet-Sant Fost procedentes de Barcelona.
Cuando llegaron al paso subterráneo de la estación para cruzar al otro lado de las vías, fueron atacados por otros dos jóvenes, que les robaron con violencia los móviles y agredieron con arma blanca a uno de ellos. El joven apuñalado tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario con heridas de diversa consideración. La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mollet se hizo cargo del caso y ha podido vincular los hechos con estos dos menores, que han sido detenidos este martes como presuntos autores de robo con violencia y lesiones. Los dos detenidos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.
- “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
- L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
- El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
- La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
- Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030