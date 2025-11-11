Detenidos dos menores por su vinculación con el apuñalamiento de un joven en Mollet

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores de edad como presuntos autores del apuñalamiento de un joven el pasado viernes en la estación de tren de Rodalies de Mollet del Vallès (Barcelona) durante un robo con violencia, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital con heridas de diversa consideración. Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las siete de la mañana del pasado viernes 7 cuando la víctima y un amigo acababan de llegar a la estación de tren de Mollet-Sant Fost procedentes de Barcelona.

Cuando llegaron al paso subterráneo de la estación para cruzar al otro lado de las vías, fueron atacados por otros dos jóvenes, que les robaron con violencia los móviles y agredieron con arma blanca a uno de ellos. El joven apuñalado tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario con heridas de diversa consideración. La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mollet se hizo cargo del caso y ha podido vincular los hechos con estos dos menores, que han sido detenidos este martes como presuntos autores de robo con violencia y lesiones. Los dos detenidos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.