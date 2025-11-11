Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenidos dos menores por su vinculación con el apuñalamiento de un joven en Mollet

Cuando llegaron al paso subterráneo de la estación para cruzar al otro lado de las vías, fueron atacados por otros dos jóvenes, que les robaron con violencia los móviles y agredieron con arma blanca a uno de ellos

La Policía de Mollet detiene a cuatro personas por robar 600 kilos de cable telefónico y simular ser operarios

Agentes de los Mossos d'Esquadra.

Agentes de los Mossos d'Esquadra. / Mossos

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores de edad como presuntos autores del apuñalamiento de un joven el pasado viernes en la estación de tren de Rodalies de Mollet del Vallès (Barcelona) durante un robo con violencia, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital con heridas de diversa consideración. Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las siete de la mañana del pasado viernes 7 cuando la víctima y un amigo acababan de llegar a la estación de tren de Mollet-Sant Fost procedentes de Barcelona.

Cuando llegaron al paso subterráneo de la estación para cruzar al otro lado de las vías, fueron atacados por otros dos jóvenes, que les robaron con violencia los móviles y agredieron con arma blanca a uno de ellos. El joven apuñalado tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario con heridas de diversa consideración. La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mollet se hizo cargo del caso y ha podido vincular los hechos con estos dos menores, que han sido detenidos este martes como presuntos autores de robo con violencia y lesiones. Los dos detenidos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
  2. Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
  3. Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
  4. L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
  5. El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
  6. La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
  7. Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
  8. El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030

La movilidad y la vivienda marcan la hoja de ruta presupuestaria del AMB para el próximo 2026

Detenidos dos menores por su vinculación con el apuñalamiento de un joven en Mollet

Detenidos dos menores por su vinculación con el apuñalamiento de un joven en Mollet

La ACA pedirá nuevos informes de inundabilidad para dar luz verde al Pla de Ponent de Gavà

La ACA pedirá nuevos informes de inundabilidad para dar luz verde al Pla de Ponent de Gavà

El Govern descarta denunciar por delito de odio el gag que criticaba el catalán pero condena su contenido

El Govern descarta denunciar por delito de odio el gag que criticaba el catalán pero condena su contenido

La Navidad en el Port Vell de Barcelona 2025: actividades gratuitas y espectáculos hasta el 6 de enero

La Navidad en el Port Vell de Barcelona 2025: actividades gratuitas y espectáculos hasta el 6 de enero

Los Mossos localizan a Gladys, la mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

Los Mossos localizan a Gladys, la mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

Detenido un enfermero de un hospital de Barcelona por robarle la tarjeta a una paciente nonagenaria

Detenido un enfermero de un hospital de Barcelona por robarle la tarjeta a una paciente nonagenaria

Barcelona dedicará un monumento a Ildefons Cerdà en 2026

Barcelona dedicará un monumento a Ildefons Cerdà en 2026