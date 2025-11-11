Sucesos
Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'
La Guardia Urbana atrapó a los sospechosas poco después de cometer el hurto
Una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona detuvo hace unos días en el barrio de Fort Pienc a dos sospechosas que usaban el método del clavel para asaltar a turistas. En concreto, este método consiste en ofrecer claveles a los turistas colocándolos en la solapa y pidiendo a cambio un donativo. Cuando las víctimas sacan la cartera para dar dinero, las sospechosas aprovechan la distracción para robarles el monedero o su contenido.
De esta forma, las dos detenidas consiguieron 380 euros a un turista generoso que pagó con el robo ser demasiado generoso por el clavel en la solapa. Los agentes fueron alertados del hurto y consiguieron localizarlas y detenerlas. Además, devolvieron el dinero al turista. Al final consiguió irse con la cartera y la flor.
