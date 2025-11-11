Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'

La Guardia Urbana atrapó a los sospechosas poco después de cometer el hurto

La patrulla de la Guardia Urbana

La patrulla de la Guardia Urbana / ELISENDA PONS

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona detuvo hace unos días en el barrio de Fort Pienc a dos sospechosas que usaban el método del clavel para asaltar a turistas. En concreto, este método consiste en ofrecer claveles a los turistas colocándolos en la solapa y pidiendo a cambio un donativo. Cuando las víctimas sacan la cartera para dar dinero, las sospechosas aprovechan la distracción para robarles el monedero o su contenido.

De esta forma, las dos detenidas consiguieron 380 euros a un turista generoso que pagó con el robo ser demasiado generoso por el clavel en la solapa. Los agentes fueron alertados del hurto y consiguieron localizarlas y detenerlas. Además, devolvieron el dinero al turista. Al final consiguió irse con la cartera y la flor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
  2. Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
  3. Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
  4. L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
  5. El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
  6. La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
  7. Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
  8. El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030

El Ayuntamiento de Barcelona se postula por ser Capital europea de la Navidad 2026

Barcelona descarta que los turistas puedan usar el Bicing: “Sería un caballo de Troya”

Barcelona descarta que los turistas puedan usar el Bicing: “Sería un caballo de Troya”

Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños

Condenados dos rusos por alquilar en Barcelona viviendas como pisos turísticos sin permiso de los dueños

Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'

Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'

La ACA pedirá nuevos informes de inundabilidad antes de dar luz verde al Pla de Ponent de Gavà

La ACA pedirá nuevos informes de inundabilidad antes de dar luz verde al Pla de Ponent de Gavà

Detenido por grabar con el móvil a una mujer en los lavabos del Macba

Detenido por grabar con el móvil a una mujer en los lavabos del Macba

La curiosa historia detrás de la fábrica de canelones que ahora subasta la Generalitat

La movilidad y la vivienda marcan la hoja de ruta presupuestaria del AMB para el próximo 2026