Dos detenidas en Barcelona por robar 380 euros a un turista con el 'método del clavel'

Una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona detuvo hace unos días en el barrio de Fort Pienc a dos sospechosas que usaban el método del clavel para asaltar a turistas. En concreto, este método consiste en ofrecer claveles a los turistas colocándolos en la solapa y pidiendo a cambio un donativo. Cuando las víctimas sacan la cartera para dar dinero, las sospechosas aprovechan la distracción para robarles el monedero o su contenido.

De esta forma, las dos detenidas consiguieron 380 euros a un turista generoso que pagó con el robo ser demasiado generoso por el clavel en la solapa. Los agentes fueron alertados del hurto y consiguieron localizarlas y detenerlas. Además, devolvieron el dinero al turista. Al final consiguió irse con la cartera y la flor.