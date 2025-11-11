Los Mossos buscan a Gladys, una mujer de 75 años desaparecida en Barcelona

Llamamiento
Los Mossos d'Esquadra han hecho un llamamiento este martes a la ciudadanía para localizar a Gladys, una mujer de 75 años que ha desaparecido en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.
Según la descripción facilitada por la policía catalana, la señora tiene el cabello corto y canoso, piel morena, mide 1,54 metros y pesa 48 kilos.
La última vez que fue vista, vestía un vestido blanco con una camiseta rosa encima. Los Mossos apuntan que la mujer podría encontrarse desorientada.
El cuerpo policial pide a cualquier persona que pueda aportar información que se ponga en contacto con el teléfono de emergencias 112 para colaborar en su búsqueda.
