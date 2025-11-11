Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llamamiento

Los Mossos buscan a Gladys, una mujer de 75 años desaparecida en Barcelona

Catalunya bate récords en longevidad: supera los 3.000 centenarios, el 83% de ellos mujeres

Montserrat Celdrán, gerontóloga: "La soledad de los ancianos no puede ser solo un problema de los hijos"

Los Mossos buscan a Gladys, una mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

Los Mossos buscan a Gladys, una mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris / Mossos

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han hecho un llamamiento este martes a la ciudadanía para localizar a Gladys, una mujer de 75 años que ha desaparecido en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.

Según la descripción facilitada por la policía catalana, la señora tiene el cabello corto y canoso, piel morena, mide 1,54 metros y pesa 48 kilos.

La última vez que fue vista, vestía un vestido blanco con una camiseta rosa encima. Los Mossos apuntan que la mujer podría encontrarse desorientada.

El cuerpo policial pide a cualquier persona que pueda aportar información que se ponga en contacto con el teléfono de emergencias 112 para colaborar en su búsqueda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
  2. Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
  3. Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
  4. L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
  5. El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
  6. La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
  7. Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
  8. El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030

ERC pide que Barcelona edite un folleto con vocabulario básico en catalán para turistas

Albiol rinde homenaje a Manolo González en Badalona

Albiol rinde homenaje a Manolo González en Badalona

Los Mossos buscan a Gladys, una mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

Los Mossos buscan a Gladys, una mujer de 75 años desaparecida en Nou Barris

10 terrazas de Barcelona donde el otoño se vive (y se saborea) mejor

10 terrazas de Barcelona donde el otoño se vive (y se saborea) mejor

La Fira de Barcelona pagará una de las operaciones más caras de extracción de amianto en Catalunya

El 'boom' de peticiones para retirar amianto en Catalunya lleva a las empresas al límite de su capacidad

Las peticiones para retirar amianto se disparan en Catalunya

El 'boom' de peticiones para retirar amianto en Catalunya lleva a las empresas al límite de su capacidad

El 'boom' de peticiones para retirar amianto en Catalunya lleva a las empresas al límite de su capacidad