Barcelona ratifica el indulto a 672 viviendas amenazadas de derribo en Sants

El Ayuntamiento de Barcelona ha concedido luz verde este martes para empezar los trámites para modificar el planeamiento en torno a las ramblas de Sants y Badal y librar a 672 domicilios de la amenaza de expropiación y derribo que han cargado durante más de dos décadas. Ya era sabido que la demolición para rehacer la zona no iba a prosperar, tampoco en el número 188 de la Rambla Badal, cuyos vecinos se movilizaron meses atrás para no perder sus pisos y ser realojados. Además, Can Vies -emblema del movimiento okupa en la ciudad- y el edificio de la estación transformadora de TMB pasarán a catalogarse como equipamientos.

El PSC, Barcelona en Comú, ERC, PP y Vox han concedido la aprobación inicial para cursar la revisión. Por su parte, Junts que se ha opuesto, al considerar que la propuesta del gobierno municipal no acaba de resolver la situación de todos los vecinos afectados. Además, los nacionalistas prefieren que Can Vies se convierta en una zona verde.

La teniente de alcalde Urbanismo, Laia Bonet, ha recalcado que el “cambio más relevante” que se plantea es la “reducción drástica de viviendas afectadas” por el plan. “Pasamos de cerca de 700 viviendas afectadas a solo 12”, ha subrayado. La socialista ha precisado que el número de domicilios a expropiar cae de 82 a 12 en la rambla de Sants. A su vez, se retira la afectación a 602 viviendas de la rambla de Badal, todas las que estaban pendientes de una decisión por parte del consistorio.

El 188 de rambla Badal

En cuanto al 188 de la rambla Badal, cuyos vecinos protestaron meses atrás para evitar el derribo, la finca se mantendrá afectada. Bonet ha justificado que no puede cambiarse por "criterios urbanísticos". En todo caso, ha manifestado que se ha acordado que ese inmueble tampoco se eche abajo y sus vecinos permanezcan allí alojados. El distrito de Sants-Montjuïc ya se comprometió a que así fuera meses atrás.

Bonet ha defendido que se trata de “un planteamiento que resuelve una situación encallada desde hace más de 20 años”. “Durante dos décadas, edificios pendientes de expropiación han vivido en una situación de absoluta provisionalidad y también de degradación, que ha dificultado que se rehabilitaran”, ha observado la teniente.

También ha afirmado que, con la medida, se preserva la “identidad y la estructura urbana” de esa zona de Sants-Montjuïc. A su vez, se prevé construir pisos de titularidad pública en la calle Burgos con Riera de Tena.