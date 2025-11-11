ERC pide que Barcelona edite un folleto con vocabulario básico en catalán para turistas

ERC propondrá este miércoles en la comisión municipal de economía del Ayuntamiento de Barcelona que el consistorio edite un folleto con vocabulario esencial en catalán para difundir entre los turistas de paso por la capital. En el ruego que formularán al gobierno socialista del alcalde Jaume Collboni, los republicanos plantean que el ayuntamiento “elabore un díptico de promoción turística de la lengua catalana con un vocabulario básico en imágenes y sus datos esenciales, que puedan difundir gratuitamente las oficinas de turismo, los establecimientos hoteleros, de restauración y comerciales y los guías de turismo”.

El partido toma como ejemplo una hoja que ya se reparte a los viajeros que se desplazan a Irlanda, con palabras de uso habitual en gaélico, incluidos los saludos, los números del cero al 100 o los días de la semana, y frases corrientes para pedir en un restaurante o en caso de emergencia. ERC señala que el objetivo de “visibilizar y dar a conocer nuestra lengua a los turistas que visitan Barcelona”, por lo que reclama que el consistorio colabore con Turisme de Barcelona y el sector turístico para confeccionar el impreso.

Desconocimiento del idioma

Los republicanos destacan que 15 millones de viajeros acuden a la capital cada año y que “parte del turismo que visita la ciudad desconoce que la lengua catalana es la propia de la ciudad”. “La gran mayoría se marcha sin conocer cuál es el vocabulario básico del catalán”, lamenta la formación en el texto del ruego presentado, que pide también que el folleto se incorpore a las guías que se entregan en las oficinas turísticas.

“Muchas guías oficiales de turismo en Barcelona no dicen nada sobre la lengua catalana, sería necesario corregirlo si queremos que el relato de la ciudad sea completo y fiel a lo que realmente somos”, observa el portavoz de ERC en el ayuntamiento, Jordi Castellana. “El catalán forma parte de lo que somos como ciudad y Barcelona es abierta, diversa y acogedora, pero también tiene una identidad propia que debemos saber explicar”, plantea. Para Castellana, la alta afluencia de turistas “es una oportunidad para mostrarlos que el catalán es la lengua de la ciudad, de su cultura y de su gente”.

“No se puede entender la gastronomía, la arquitectura o la cultura de Barcelona sin entender el catalán, porque es una parte esencial de nuestra identidad colectiva”, abunda el concejal. Defiende que “promover el conocimiento del catalán entre los turistas no excluye a nadie”. “Es compartir la riqueza de nuestra lengua y nuestra cultura con todos aquellos que nos visitan y hacerlo de una manera últil y divertida”, sostiene.