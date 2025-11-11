Barcelona descarta que los turistas puedan usar el Bicing: “Sería un caballo de Troya”

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este martes por la tarde una propuesta de Junts para que los turistas y otras personas de paso por la ciudad puedan circular con las bicicletas del Bicing. Los nacionalistas solo han cosechado el apoyo del PP en la comisión municipal de ecología y urbanismo, mientras que el PSC, Barcelona en Comú, ERC y Vox se han opuesto, por lo que la idea no ha prosperado, al igual que las otras 10 medidas que Junts ha planteado para renovar el servicio municipal de bicicletas compartidas.

Más allá de coincidir con algunas sugerencias de los posconvergentes, el PSC, los Comuns y ERC han rechazado de plano que el uso del Bicing se abra a visitantes, con precios diferentes respecto a los vecinos de Barcelona. “Está muy alejado de lo que significa una mejora del servicio: al contrario, podría ser un caballo de Troya que pusiera en riesgo la calidad del Bicing”, ha alertado la teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet.

Los Comuns y los republicanos se han expresado en términos similares. “En un momento en que pensamos cómo garantizar la movilidad de los vecinos cuando el autobús y el metro baten récords mes a mes, con veicnos que se quedan fuera de buses o escondiendo buses de barrio para que no los cojan turistas, es muy mala idea proponer un Bicing para visitantes, porque no serviría, al contrario”, ha opinado Pâu Gonzàlez (BComú). “Si añadimos a los turistas al Bicing, aunque sea a un precio más elevado, destruimos el sistema”, ha prevenido Rosa Suriñach (ERC), que ha destacado que ya existen flotas privadas de bicicletas que los viajeros pueden tomar en la ciudad.

Financiar la red

Por su parte, Francina Vila (Junts) ha rogado que “se asuma la realidad” de que los turistas ya están recurriendo al Bicing. “Lo que pedimos son tarifas diferenciadas y se marquen unas para residentes y otras para visitantes, para que los visitantes contribuyan económicamente a este servicio”, ha planteado.

Los nacionalistas han formulado una batería de propuestas para el Bicing, que dispone de unos 160.000 abonados, unas 8.000 bicicletas y 557 estaciones. Entre otras, han reclamado que se elabore un plan director que cuente con participación en especial de jóvenes de la ciudad, instaurar un programa de bonificaciones para jóvenes de 16 a 30 años, una semana de uso gratuito para personas de 18 a 30 años, tarifas sociales y estaciones temporales en playas, zonas de festivales o campus universitarios. Por su parte, los Comuns y ERC han incidido en que se requieren más estaciones, extenderse más en zonas de montaña o más bicicletas eléctricos, entre otros cambios.

Bonet ha manifestado que “el Bicing es hoy una de las mejores redes de bicicletas compartidas de Europa, por número de usos y satisfacción de los usuarios”. “No quiere decir que no tengamos que seguir mejorando”, ha puntualizado la teniente de alcalde, que ha expresado que el gobierno municipal acabará confluyendo con alguna de las sugerencias de Junts. Vila ha reprochado lo que ha tachado como “pereza” del ejecutivo del PSC al “perder una oportunidad” para actualizar el Bicing, en su opinión. En todo caso, ha dejado su propuesta sobre la mesa.