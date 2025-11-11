Barcelona se postula a ser Capital europea de la Navidad el próximo 2026

El Ayuntamiento de Barcelona se ha postulado para ser Capital europea de la Navidad 2026. El ejecutivo de Jaume Collboni ha presentado candidatura a la entidad sin ánimo de lucro encargada de otorgar este reconocimiento a ciudades con un modelo navideño inspirador y alineado con los valores de la Unión Europea. La edición anterior la ganaron Vilnus (Lituania), Celje (Eslovenia) y Noja (España). Ésta es la segunda vez que Barcelona aspira a conseguir el reconocimiento.

En la candidatura, el consistorio pone en valor el modelo de Navidad en la capital catalana con un plan estratégico que combina tradición e innovación. En este sentido, apuesta por una agenda de Barcelona que destaca por mezclar pesebres, ferias y mercados navideños y tecnología a través de instalación lumínicas y eventos artísticos y culturales. Todo ello, de la mano del sector del comercio, según apuntan en una nota de prensa.

La convocatoria está abierta a todas las ciudades de los 27 estados que forman la UE, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza y Reino Unido. Hay tres categorías del premio de capitalidad europea según los habitantes de los municipios: uno para una ciudad de más de 100.000 habitantes, otro para una ciudad de menos de 100.000 habitantes y uno para pueblos de menos de 10.000 habitantes. El jurado comunicará su veredicto a finales de noviembre.