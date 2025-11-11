Barcelona dedicará un monumento a Ildefons Cerdà en 2026

Tres nombres ilustres para la historia de Barcelona han salido a relucir esté martes por la mañana en los debates entre los partidos en el ayuntamiento. Ildefons Cerdà, Antoni Gaudí y Eduardo Mendoza se han colado entre las peticiones que los grupos municipales han discutido en la comisión municipal de derechos sociales.

Junts ha solicitado iniciar los trámites para instalar un monumento al urbanista que ideó el Eixample, mientras el PP ha propuesto colocar una placa en el lugar exacto donde un tranvía atropelló mortalmente el arquitecto modernista y que el novelista dé nombre a la futura Biblioteca Pública del Estado. Por lo pronto, Cerdà tendrá su escultura próximamente, Gaudí deberá esperar a que los responsables de las conmemoraciones del centenario de su fallecimiento debata si conviene señalizar o no donde fue arrollado y Mendoza no es el elegido de momento para bautizar el equipamiento que ha empezado a construirse, aunque no se descarta como candidato.

El concejal de Cultura, el socialista Xavier Marcé, ha asegurado que lo más probable es que Barcelona dedique un monumento a Cerdà el año que viene, coincidiendo con los actos de la capitalidad mundial de la arquitectura en la ciudad. “Todo hace indicar que esta escultura existirá en 2026”, ha anunciado el regidor ante el ruego de la nacionalista Neus Munté, que ha apelado al gran cronista barcelonés Lluís Permanyer, fallecido recientemente, para reclamar una figura en honor del urbanista.

Marcé ha añadido que, en todo caso, el ayuntamiento aún no tiene decidido dónde ubicar el monumento, que Junts ha reivindicado que se emplace en el Eixample. En ese sentido, ha dicho que la arquitecta municipal, Maria Buhigas, “está buscando el lugar que permita hacerle justicia”.

Tumba de Ildefons Cerdà, en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona. / GUILLERMO MOLINER

“Es cierto que Cerdà tiene una plaza, pero no un monumento y es un olvido difícilmente explicable”, ha opinado el socialista, que ha explicado que se trabaja “desde hace tiempo” con los colegios de arquitectos y de ingenieros de caminos para liquidar esa deuda con el forjador de la ciudad en el siglo XIX. Marcé ha comentado que se han encargado tres proyectos al Consejo de Arte Público. De esa terna, se escogerá la que se acabará esculpiendo.

Accidente de tranvía

En cuanto a Gaudí, el PP ha pedido que se instale un letrero en la confluencia de la Gran Via con la calle Bailèn que informe de que el creador de la Sagrada Família sufrió allí el accidente que le arrebató la vida. También ha planteado que se coloque algún tipo de indicador en los jardines del antiguo hospital de la Santa Creu, donde murió tres días después del siniestro.

Los conservadores han sugerido que ambos puntos se incluyan en las rutas de patrimonio modernista de Barcelona. “No hay ninguna señalización que recuerde al peatón el punto exacto donde se produjo el trágico accidente, tampoco en los jardines donde expiró”, ha resaltado el popular Antonio Verdera, que ha afirmado que la proposición pretende “honrar la memoria de Gaudí en los espacios de la ciudad vinculados a su vida”.

La Sagrada Família, en Barcelona, en una imagen reciente. / JORDI OTIX

El gobierno del PSC no ha aceptado el ruego del PP. Aun así, Marcé se ha comprometido a trasladar la propuesta de los populares a la comisión del centenario del fallecimiento de Gaudí, en la que el ayuntamiento participa y se encarga de los actos que rememorarán el fallecimiento del genial arquitecto el próximo año. “Tengo dudas de que la muerte de Gaudí se deba significar con una placa”, ha expresado Marcé, que ha traspasado la responsabilidad de decidir si ese homenaje sería oportuno a la comisión.

Equipamiento por bautizar

Por último, el PP solo ha obtenido el respaldo de Vox para que la Biblioteca Pública del Estado lleve el nombre de Eduardo Mendoza. Los populares han juzgado que el autor de ‘La ciudad de los prodigios’ es una “figura transversal” y uno de los escritores contemporáneos más reconocidos por su obra, estrechamente ligada a Barcelona y cuya elección creen que gozaría de “amplio consenso social y político”. “Rendir este homenaje sería un gesto alejado de partidismos para honrar la cultura y el talento barcelonés”, ha opinado Verdera.

El escritor barcelonés Eduardo Mendoza. / JORDI OTIX

Marcé ha desvinculado la negativa del PSC a apoyar la propuesta del aprecio que ha expresado por el novelista. “Es un debate que no va sobre Mendoza”, ha recalcado el edil. Ha considerado que el escritor es una opción “excelente” para bautizar el centro que se edifica junto a la estación de França, pero ha añadido que “hay muchos otros autores que le pueden dar nombre”. Junts ha señalado que el PP ya planteó que la Biblioteca del Estado luciera el nombre de la editora Carmen Balcells, los Comuns han reprochado a los populares carecer de proyecto cultural y ERC ha dejado intuir falta de sintonía con Mendoza por unas declaraciones suyas sobre los catalohablantes.

En todo caso, Marcé ha subrayado que el ayuntamiento solo colabora en la construcción de un inmueble que es del Estado y se cede a la Generalitat. También ha advertido que, salvo contadas excepciones, la política del consistorio es rendir tributo a personajes destacados otorgándoles calles y espacios una vez que hayan pasado al menos cinco años de su muerte. Conviene recordar que Mendoza sigue vivo y acaba de recibir el premio Princesa de Asturias de las Letras. “Quedan cinco años para la inauguración, habrá tiempo para hablar sobre el nombre”, ha prevenido Marcé.