Barcelona conmemora la “Noche de los Cristales Rotos” con un acto en el Ayuntamiento

El Salón de Crónicas del Ayuntamiento de Barcelona ha sido el lugar este martes del acto de conmemoración de la Kristallnacht, conocida como la “Noche de los Cristales Rotos”, en homenaje a las víctimas judías del Holocausto nazi. Durante la ceremonia, el alcalde Jaume Collboni ha recordado que aquella noche, ocurrida entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, que marcó “un punto de inflexión en la persecución sistemática del pueblo judío” en la Alemania nazi, “la línea que separa la persecución del exterminio”. Collboni ha subrayado que la memoria no debe entenderse solo como una reflexión sobre el pasado, sino como “una responsabilidad con el presente y el futuro” para evitar que hechos como aquellos vuelvan a repetirse.

“El odio empieza con las palabras, con los discursos, con el desprecio y los insultos”, advirtió el alcalde, que ha defendido el compromiso de Barcelona como “una ciudad que siempre alzará la voz contra el odio”.

Nora Gaon, experta en educación y memoria del Holocausto y exdirectora del departamento de habla hispana del Museo del Holocausto y la Resistencia Judía, ha pronunciado la conferencia bajo el título “La Noche de los Cristales Rotos: solo el primer paso”.

87 aniversario

También han participado en la conmemoración la teniente de alcaldía de Memoria Democrática, Raquel Gil; el teniente de alcaldía Albert Batlle, y el concejal de Memoria Democrática, Lluís Rabell. El evento se enmarca en la conmemoración de la Kristallnacht y del Día Internacional contra el Antisemitismo, coincidiendo con el 87º aniversario de aquel suceso histórico que marcó el camino hacia el totalitarismo en Alemania.

La “Noche de los Cristales Rotos” tuvo lugar entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, cuando 90 judíos fueron asesinados y cerca de 30.000 detenidos y deportados a campos de concentración. Más de 7.000 comercios y sinagogas fueron destruidos en uno de los pogromos más violentos del siglo XX, que marcó el inicio de la persecución sistemática del pueblo judío por parte del régimen nazi.