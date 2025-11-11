El paseo de Gràcia estrenará la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí

El paseo de Gràcia de Barcelona estrenará esta Navidad un nuevo árbol monumental inspirado en Antoni Gaudí. La estructura, de 12 metros de altura y coronada por una réplica de la estrella de la Sagrada Família, se instalará en los Jardinets de Gràcia en colaboración con Casa Seat.

El encendido oficial de las luces navideñas se celebrará el 22 de noviembre a las 18.30 h, entre la Gran Via y la plaza de Catalunya, en un acto que marcará el inicio de la campaña de navidad en una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

Homenaje a Gaudí

Según ha informado la Asociación del Passeig de Gràcia, la iniciativa quiere anticipar la celebración del Año Gaudí 2026, cuando se cumplirá el centenario de la muerte del arquitecto y Barcelona será Capital Mundial de la Arquitectura.

El árbol ha sido diseñado por DEIN, una empresa especializada en decoración festiva. Combina más de 13.000 luces LED y materiales dicroicos que modifican sus reflejos según la luz y el punto de vista del espectador, creando un efecto visual cambiante tanto de día como de noche.

La estrella superior, de 2,5 metros, replica la que corona la Torre de la Virgen María de la Sagrada Família.

Iluminación navideña

El Passeig de Gràcia mantendrá su característico alumbrado, diseñado por Iluminaciones Ximénez, con 3.000 tiras de luz y cerca de un centenar de estrellas tridimensionales que se extienden a lo largo de la avenida.

La iluminación se podrá ver del 22 de noviembre al 6 de enero, de 17.30 h a 01.00 h entre semana y hasta las 02.00 h los fines de semana y festivos.

Según la Associació del Passeig de Gràcia, el tramo entre la Gran Via y plaza de Catalunya fue el punto más fotografiado de la ciudad durante las fiestas del año pasado.

Encendido de las luces de Navidad en Passeig de Gràcia 2024 / Zowy Voeten

Música y espectáculos

La programación navideña de este año incluirá actuaciones y actividades en distintos tramos del Passeig durante los días 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de diciembre. Entre los grupos confirmados figuran Sis Arcs, Traps, Lux Equorum, Insòlits, Brodas Bros y La Esfera Itinerante, con propuestas de música y danza para todos los públicos.