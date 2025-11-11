La Fira de Barcelona pagará una de las operaciones más caras de extracción de amianto en Catalunya

La Fira de Barcelona promueve una de las operaciones más costosas en marcha este año en Catalunya para retirar amianto, solo superada por los 3,57 millones de euros en que se presupuesta la extracción del material nocivo en 127 comunidades de vecinos de Badia del Vallès. La organización ferial está a punto de adjudicar un contrato que, de entrada, tasa en un importe máximo de 1,7 millones de euros para desmontar el techo de uno de los pabellones del recinto de Montjuïc, el palacio de Alfons XIII, que está pendiente de ser remodelado para convertirse en un centro de congresos.

Las labores de desamiantado son el paso previo imprescindible antes de la reforma que se proyecta de las instalaciones, que se prevé finalizar en 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Universal. El tejado de fibrocemento tiene que desmantelarse mucho antes de las conmemoraciones por los fastos de 1929. La Fira explica que “las obras comenzarán el próximo mes de enero” y, según las condiciones del proceso de contratación, durarán siete meses.

La cubierta a suprimir con medidas de seguridad para que no se disperse polvo de asbesto mide unos 13.000 metros cuadrados. Los trabajos contemplan también extirpar piezas que contienen amianto en el interior del recinto, aunque en menor medida que en la techumbre. En el proyecto figura que deberán arrancarse placas de fibrocemento, unos revestimientos bajo el techo también con asbesto, bajantes, tubos de ventilación, chimeneas y extractores.

Techos de fibrocemento, que contienen amianto, en el palacio Alfons XIII, en la Fira de Barcelona. / MANU MITRU

“Cambio de escala”

El experto en amianto y director de la consultoría ACM hasta ahora, José Barrios, subraya que los proyectos de retirada en el palacio Alfons XIII y el pasillo de la estación de metro de Catalunya se cuentan entre los más relevantes de los últimos años en la ciudad. “El de la Fira destaca no solo por la magnitud de la cubierta, sino también por su localización, en pleno entorno urbano y con una fuerte carga simbólica -analiza-. Y el de TMB, aunque distinto en naturaleza, tiene un componente social importante por lo que implica el cierre y la intervención en una infraestructura de uso público”. Para Barrios, ambas actuaciones reflejan “un cambio de escala” contra el amianto en Catalunya, tanto por volumen como por la creciente conciencia social.

Techos de fibrocemento, que contiene amianto, en el pabellón Alfons XIII, en la Fira de Barcelona. / MANU MITRU

Para hacerse con el encargo de la Fira se han presentado Construo, Control Demeter, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vilà Vila y Urba Complet y otra dupla más, integrada por las compañías Hercal Diggers y Ferrolezama. Xavier Asensio es el director de una las compañías que compite en el concurso, Urba Complet, y gerente de Desacomplet. Considera que se trata de “uno de los contratos más grandes de los últimos cinco años” exclusivamente dedicados al desmontaje de fibrocemento.

Asensio asegura que el proyecto de la Fira exigirá “una estructura sólida con unos 20 trabajadores fijos, conocimiento técnico y mucha precisión”. “Hay que ser un poco ninjas —dice Asensio—, desmontar sin grandes movimientos, con discreción, porque es un entorno visible y cualquier actuación genera atención. Lo importante es comunicar bien el proceso y recordar que se trata de empresas especializadas, con todos los medios y garantías de seguridad".

Una turista posa para una fotografía en Montjuïc, con el palacio de Alfons XIII al fondo, en la Fira de Barcelona. / MANU MITRU

Adaptarse al entorno

Entre los requisitos, la Fira establece que “las obras se deberán adaptar a la actividad” del complejo de Montjuïc “para no generar ninguna molestia al entorno”. “Implicará que ciertos trabajos se deberán parar en caso que ruidos, polvo u otras inmisiones puedan afectar negativamente acontecimientos en curso de Fira de Barcelona o bien al entorno inmediato”, estipula.

La organización ferial añade que, de acuerdo a sus estudios, la otra instalación que debe desprenderse de amianto es el palacio del Vestit, frente a las Torres Venecianes y la Gran Via. En ese caso, “se está evaluando la actuación” a realizar y “sus plazos”, indica.