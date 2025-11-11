Un accidente en Bon Pastor corta dos carriles de la Ronda Litoral y provoca importantes retenciones en Barcelona

Un aparatoso accidente en Bon Pastor corta a las 18 horas dos carriles de la Ronda Litoral en sentido del Nus de la Trinitat. La B-10 registra 14 kilómetros de retenciones por este incidente.

"Precaución por un accidente en la B-10/Ronda Litoral", ha escrito Trànsit en una publicación en la red social 'X'. También en la Ronda de Dalt hay 9 kilómetros de cola en el Nus de la Trinitat, además de algunas paradas en Santa Coloma de Gramenet y Esplugues.

Este mismo martes se ha producido un accidente en la AP-7 en el que ha muerto conductor de uno de los camiones implicados en siniestro en L'Aldea (Tarragona).El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press que el camión que circulaba a sentido sur, por las causas que todavía se están investigando, ha pasado al otro lado de la vía en sentido norte, cruzando la mediana y produciendo un choque fronto-lateral contra el camión que iba en sentido contrario.

Se da la circunstancia de que el tráfico en esta autopista a la altura de L’Ampolla (Tarragona) quedó cortado durante más de un día por el vuelco de un camión cisterna cargado de diésel que tuvo lugar el sábado tras un accidente con un vehículo.