Nus de la Trinitat
Un accidente en Bon Pastor corta dos carriles de la Ronda Litoral y provoca importantes retenciones en Barcelona
Trànsit informa de un incidente que ya registra 14 kilómetros de colas
Reabierto el tráfico en la AP-7 tras un accidente mortal con tres camiones en L'Aldea (Tarragona)
Un aparatoso accidente en Bon Pastor corta a las 18 horas dos carriles de la Ronda Litoral en sentido del Nus de la Trinitat. La B-10 registra 14 kilómetros de retenciones por este incidente.
"Precaución por un accidente en la B-10/Ronda Litoral", ha escrito Trànsit en una publicación en la red social 'X'. También en la Ronda de Dalt hay 9 kilómetros de cola en el Nus de la Trinitat, además de algunas paradas en Santa Coloma de Gramenet y Esplugues.
Este mismo martes se ha producido un accidente en la AP-7 en el que ha muerto conductor de uno de los camiones implicados en siniestro en L'Aldea (Tarragona).El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press que el camión que circulaba a sentido sur, por las causas que todavía se están investigando, ha pasado al otro lado de la vía en sentido norte, cruzando la mediana y produciendo un choque fronto-lateral contra el camión que iba en sentido contrario.
Se da la circunstancia de que el tráfico en esta autopista a la altura de L’Ampolla (Tarragona) quedó cortado durante más de un día por el vuelco de un camión cisterna cargado de diésel que tuvo lugar el sábado tras un accidente con un vehículo.
- “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
- L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
- El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto
- La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
- Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030