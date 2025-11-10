Piden una solución "dialogada" para evitar los desahucios del Centro Comercial Moda Shopping de Barcelona

El Gremi de Restauració de Barcelona ha pedido una solución "dialogada" para evitar los desahucios de los locales del Centro Comercial Moda Shopping, en el Port Olímpic de Barcelona. El director de la patronal de la restauración, Roger Pallarols, se ha reunido este lunes al mediodía con los propietarios y trabajadores de los locales afectados y ha firmado una carta dirigida al Ayuntamiento de la capital catalana para pedir que se busque una vía para mantener los puestos de trabajo y la actividad económica de la zona.

Pallarols ha pedido expresamente al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que "se interese personalmente" por el asunto e "interceda" por los restauradores. Los afectados se encuentran en esta situación desde 2019, cuando los contratos de los establecimientos comerciales terminaron y no se renovaron.

La propiedad de los locales pasó a ser patrimonio del Estado, y aunque los propietarios reclamaron que les renovaran los contratos y pagaron las rentas, el Estado denegó esa posibilidad "sin motivo alguno", según los comerciantes. Fuentes de los comerciantes apuntan a que 120 personas pueden perder su empleo y recuerdan que el Centro Comercial recibe ocho millones de visitas anualmente.