El Gremi de Restauració
Piden una solución "dialogada" para evitar los desahucios del Centro Comercial Moda Shopping de Barcelona
Los comerciantes recuerdan que 120 personas pueden perder el trabajo y que cada año reciben 8 millones de visitantes
El expresidente del Gremi de Restauració encabeza una patronal alternativa para bares de barrio de Barcelona
El Gremi de Restauració de Barcelona ha pedido una solución "dialogada" para evitar los desahucios de los locales del Centro Comercial Moda Shopping, en el Port Olímpic de Barcelona. El director de la patronal de la restauración, Roger Pallarols, se ha reunido este lunes al mediodía con los propietarios y trabajadores de los locales afectados y ha firmado una carta dirigida al Ayuntamiento de la capital catalana para pedir que se busque una vía para mantener los puestos de trabajo y la actividad económica de la zona.
Pallarols ha pedido expresamente al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que "se interese personalmente" por el asunto e "interceda" por los restauradores. Los afectados se encuentran en esta situación desde 2019, cuando los contratos de los establecimientos comerciales terminaron y no se renovaron.
La propiedad de los locales pasó a ser patrimonio del Estado, y aunque los propietarios reclamaron que les renovaran los contratos y pagaron las rentas, el Estado denegó esa posibilidad "sin motivo alguno", según los comerciantes. Fuentes de los comerciantes apuntan a que 120 personas pueden perder su empleo y recuerdan que el Centro Comercial recibe ocho millones de visitas anualmente.
- “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
- Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
- L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
- La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
- Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid