Renfe invierte 100 millones en nuevos talleres para reducir un 30% el tiempo de sus trenes inmovilizados

Las actuaciones para modernizar y hacer más fiable el servicio de Rodalies y Regionals se apoyan en tres ejes clave. El primero pasa por la renovación de la infraestructura ferroviaria, un objetivo en el que Adif trabaja con numerosas obras repartidas por toda Catalunya. El segundo es la incorporación de 110 nuevos trenes, que sustituirán al envejecido material rodante de Renfe y permitirán reducir las averías recurrentes, además de aumentar la capacidad para los viajeros. El tercer pilar, igualmente decisivo, es la construcción de una red de nuevos talleres de mantenimiento y reparación, que permitirá agilizar las intervenciones técnicas y evitar que los trenes queden inmovilizados a la espera de una revisión.

Renfe invertirá 96 millones de euros en cuatro talleres, con la posibilidad de ejecutar hasta 215 millones más en otros seis en los próximos cinco años. El objetivo es reducir un 30% las horas que permanecen inmovilizados los convoyes que deben pasar por el taller.

Proyectos de más valor

La inversión ya en marcha prevé, de aquí a 2030, la entrada en servicio de dos nuevos talleres en Ripoll y Manresa, así como la ampliación y modernización de las instalaciones de Vilanova i la Geltrú —la mayor de todas— y Sant Andreu Comtal. Sin embargo, la estrategia de Renfe va más allá: busca extender la red de puntos de mantenimiento por todo el territorio de manera planificada, con el fin de descongestionar los talleres actuales. De esta forma, cada convoy podrá contar con un centro asignado para su revisión, como ya sucede en Ripoll, donde los trenes de la línea R3 disponen de un emplazamiento de mantenimiento cercano a su área de operación.

En este sentido, se evalúan actualmente seis posibles localizaciones para nuevos talleres en instalaciones de Renfe situadas en Mataró, Granollers, Blanes, Sant Vicenç de Calders, Sant Celoni y Sant Feliu de Buixalleu. Si todos los proyectos se materializaran, la inversión total superaría los 300 millones de euros. No obstante, el objetivo de la operadora es priorizar las actuaciones que aporten mayor valor a la red, resulten técnicamente viables y puedan superar los trámites administrativos necesarios. En cualquier caso, el plan de talleres de Renfe contempla que las nuevas infraestructuras entren en funcionamiento en el corto plazo, entre 2028 y 2030.

Jaime Jiménez, jefe de equipo eléctrico, y Héctor Yebra, especialista en mantenimiento eléctrico, durante su jornada en los talleres de Renfe en Sant Andreu Comtal. / Zowy Voeten / EPC

Adaptación

El esfuerzo coincide con la llegada de los nuevos convoyes fabricados por Alstom y CAF, que se incorporarán progresivamente a partir de comienzos de año, según la planificación que mantiene Renfe. “Debemos ampliar nuestra capacidad industrial en los talleres, y adaptarnos al nuevo mantenimiento en distintas instalaciones en Catalunya”, explica el portavoz de la compañía, Antonio Carmona.

Los talleres se encargan del mantenimiento preventivo, las revisiones periódicas y la reparación de trenes con incidencias. También allí se limpian los convoyes y se eliminan los grafitis que, por vandalismo, dejan fuera de servicio numerosas unidades. Renfe cuenta con 742 trabajadores en sus talleres, una cifra que con ampliaciones en marcha aumentará un 10%, según explica a EL PERIÓDICO la operadora, que incide en que también redundará en nueva actividad económica en el territorio y más empleo indirecto.

Tren en proceso de reparación en los talleres de Renfe en Sant Andreu Comtal. / Zowy Voeten / EPC

Proyectos en marcha

Renfe ya construye el nuevo taller de Ripoll, que asumirá el mantenimiento de 32 trenes que pasarán por sus instalaciones de forma rotativa. El centro entrará en servicio en el segundo semestre de 2026 y permitirá trabajar simultáneamente con cuatro trenes de 100 metros.

Renfe está licitando las obras de ampliación de los talleres de Vilanova i la Geltrú para adaptarlos a los nuevos trenes y aumentar su capacidad. Con una inversión cercana a los 20 millones de euros, la ampliación de la nave de pruebas estará lista el próximo año para acoger trenes de 100 metros. Además, en 2027 se estrenará una nueva nave que permitirá el mantenimiento simultáneo de dos trenes más, cuyo proyecto se encuentra actualmente en redacción.

Blanca González, técnica de producción, en los talleres de Renfe en Sant Andreu Comtal. / Zowy Voeten / EPC

Reforma total en Sant Andreu

También se está redactando el proyecto para construir el nuevo taller que sustituirá el actual de Sant Andreu Comtal, que ha quedado desfasado. Se elevará en el mismo lugar y tendrá asignado el mantenimiento de 80 trenes de 100 metros, pudiendo atender diez de forma simultánea. El proyecto, gestionado por Barcelona Sagrera Alta Velocidad (BSAV) dentro de las obras de la estación de La Sagrera, entrará en servicio entre 2028 y 2030 para el mantenimiento de los trenes de Regionals.

Óscar Urueña, jefe de base de mantenimiento, en los talleres de Renfe en Sant Andreu Comtal, junto a los trenes que esperan pasar su mantenimiento periódico.zona de / Zowy Voeten / EPC

Desde cero, y con un coste de 40 millones, se elevará el futuro taller de Manresa, que se ubicará al final de la curva que dibujan las vías pasada la estación, en la base logística de Adif. Entrará en servicio en 2029 y tendrá adscrito el mantenimiento y reparación de 48 trenes de 100 metros, con capacidad para tener seis estacionados de forma simultánea en las instalaciones.

Las vías de estacionamiento permiten realizar relevos más ágiles entre los trenes que entran y los que salen, detalla Carmona.

Míriam Peña, técnica de mantenimiento eléctrico, y David Peña, jefe de equipo mecánico, en los talleres de Renfe en Sant Andreu Comtal. / Zowy Voeten / EPC

Proyectos en evaluación

A estos proyectos ya en marcha se suman otros seis que Renfe está evaluando junto a Adif y la Generalitat para potenciar la capacidad industrial y responder además a las necesidades de futuras incorporaciones de nuevos convoyes. Además, los contratos establecidos con los fabricantes permiten ampliar los pedidos, una opción que ya se está considerando. "Buscamos el lugar más idóneo para optimizar las operaciones teniendo en cuenta la disponibilidad de suelo y el espacio", confirma Carmona, a la espera también de cómo evoluciona el parque de trenes de Renfe.

En Mataró se contemplaría crear un taller al que se le asignarían el mantenimiento periódico y rotativo de 48 trenes y en el que se podrían reparar seis trenes de 100 metros de forma simultánea, lo que requeriría una inversión de 40 millones. Blanes podría acoger un taller con la misma capacidad e inversión necesaria, al igual que Granollers, aunque esta opción está por el momento más paralizada. El taller de Mataró permitiría mayor disponibilidad de vías, con espacio para hasta 18 trenes junto a las naves de mantenimiento.

María Jesús Camacho, técnica de almacén, en los talleres de Renfe en Sant Andreu Comtal. / Zowy Voeten / EPC

Sant Vicenç, Sant Feliu y Sant Celoni

Asimismo, los de Sant Vicenç de Calders y Sant Feliu de Buixalleu permitirían dar servicio a un parque de 48 trenes, ambos con seis posiciones de mantenimiento; mientras que el de Sant Celoni sería algo más pequeño, y con una inversión de 25 millones podría asumir el mantenimiento de 32, actuando a la vez sobre cuatro y con vías operativas para cuatro más.