Nuevo veto a los pisos turísticos: Cornellà tampoco renovará las licencias en 2028

Hace poco más de un año que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que no renovaría las licencias de pisos turísticos en la capital catalana en 2028. Entonces, las ciudades del entorno metropolitano se mostraron recelosas de seguir esta fórmula, pero, pasado el tiempo, esta política se ha ido popularizando en la metrópolis y, en un margen de pocas semanas, dos ciudades de la conurbación más inmediata de Barcelona han anunciado que también eliminarán las licencias de pisos turísticos dentro en tres años. Lo hizo L'Hospitalet de Llobregat en el Pleno del pasado mes de octubre y lo ha hecho ahora la vecina Cornellà de Llobregrat.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Cornellà explica que trabaja en una modificación de su planeamiento urbanístico con el objetivo de "regular todas las tipologías de viviendas destinadas a usos diferentes del residencial". Una actuación que, dice el ejecutivo que lidera Antonio Balmón, tiene como finalidad "preservar el derecho a la vivienda y garantizar que los pisos de la ciudad se destinen principalmente a vivir en ellos, y no a otros fines". Para ello, como la vecina Barcelona, echará mano de la regulación aprobada en 2024 por la Generalitat al respecto, que deja en manos de los ayuntamientos mantener o no sus viviendas turísticas.

La medida se toma así en un contexto de crisis de acceso a la vivienda que cada vez ahoga a más residentes de la metrópolis barcelonesa y en el que cada vez más entidades piden limitar la proliferación de los negocios turísticos en detrimento del uso residencial. Los últimos datos del Incasòl reflejan que, pese a la regulación del precio de los arrendamientos, los alquileres subieron un 1,4% en Cornellà en el segundo trimestre de 2025. La cifra media de los contratos firmados entre abril y junio subió así hasta los 778,89 euros al mes de media.

En este sentido, el consistorio mantendrá la prohibición de pisos turísticos en el municipio y no renovará, a partir del año 2028, las pocas licencias actualmente vigentes. Cornellà no concede nuevas licencias de pisos turísticos desde el año 2023, acogiéndose al Decreto ley 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, aprobado por la Generalitat de Catalunya como respuesta a la necesidad de regular el creciente mercado de este tipo de viviendas. Actualmente, en Cornellà hay 88 licencias otorgadas antes de la publicación del citado decreto, las cuales "decaerán automáticamente en 2028 y no serán renovadas", remarca el consistorio.

Regulación de las residencias de estudiantes

El nuevo planeamiento establecerá las condiciones de emplazamiento no solo para las viviendas o apartamentos de uso turístico, sino también para los albergues juveniles y alojamientos destinados al colectivo educativo, es decir, de residencias de estudiantes, de manera que todos estos usos dispongan de una regulación específica sobre su ubicación dentro del término municipal. De hecho, además del veto a los pisos turísticos, L'Hospitalet también aprobó en el pasado Pleno una modificación de los criterios urbanísticos para limitar la proliferación de residencias de estudiantes. Un activo inmobiliario que ha ganado popularidad en los últimos años y que algunas entidades vecinales denuncian que funcionan como un modelo para evitar las regulaciones de los alquileres y pisos turísticos.

El ayuntamiento de Cornellà quiere remarcar que la ciudad ya dispone de una "red de alojamientos turísticos suficiente para dar respuesta a la demanda de visitantes" y que el objetivo principal de esta medida es "preservar el carácter residencial de los barrios y favorecer el acceso a la vivienda para los vecinos y vecinas".

Precisamente, unos días atrás, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, habló también sobre la actual crisis de la vivienda en el marco del Smart City Expo. En esa ocasión lo hizo en su condición como vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), aunque sin dejar de lado el papel de alcalde. "Hay familias que se ganan bien la vida y no tienen garantizado poder acceder a una vivienda", remarcó entonces Balmón, quien advirtió también de que el problema va más allá de los jóvenes y que, por ejemplo, se amplía también el espectro de gente que se jubila y se encuentra con problemas de accesibilidad y para pagar el alquiler

En ese mismo marco, el edil volvió a insistir en su propuesta de crecer más "en vertical" que "en horizontal" para dar respuesta a una demanda de vivienda disparada y que crece año a año en la región metropolitana de Barcelona.