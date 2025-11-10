Mollet registra más de 400 sanciones por un uso indebido de patinetes y bicicletas en 2025

El auge de los patinetes eléctricos, que hace apenas unos años irrumpieron como una solución ágil y ecológica a los problemas de movilidad urbana, está generando también un nuevo foco de conflicto en las calles. En lo que va de 2025, la Policía Municipal de Mollet del Vallès ha tramitado 406 denuncias por el uso irresponsable de patinetes eléctricos y bicicletas, una cifra que refleja un notable incremento respecto al año pasado, cuando se registraron 240 sanciones.

La mayoría de las infracciones están relacionadas con comportamientos cada vez más comunes: circular por la acera, llevar pasajeros, conducir siendo menor de 15 años, utilizar el móvil mientras se circula o saltarse semáforos en rojo. Actitudes que, además de infringir la normativa, ponen en riesgo la seguridad de peatones y conductores.

Desde el Ayuntamiento de Mollet, la Policía Municipal y los Agentes Cívicos han reforzado los controles y las acciones de sensibilización con un objetivo claro: fomentar una movilidad más segura y respetuosa.

“La mayoría de usuarios de patinetes y bicicletas hacen un uso responsable, pero debemos seguir concienciando y sancionando las conductas incívicas que ponen en riesgo la seguridad de todos”, ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Juanjo Baños González. “Nuestro objetivo no es sancionar, sino prevenir y garantizar una convivencia segura en el espacio público”, ha añadido.

Controles reforzados en puntos críticos

La Policía Municipal mantiene desde principios de año diversas campañas de prevención y controles específicos en las zonas con mayor afluencia de patinetes y bicicletas. Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con el Servei Català de Trànsit y otros cuerpos policiales, combinando la labor sancionadora con la información directa a los usuarios sobre la normativa vigente.

De las 406 denuncias interpuestas hasta la fecha, 348 corresponden a usuarios de patinetes eléctricos (VMP) y 58 a ciclistas. En todos los casos, los agentes han constatado un patrón similar: uso de la acera, transporte de acompañantes y distracciones al volante por dispositivos móviles.

Educación vial y convivencia

Además de los controles policiales, los agentes cívicos del municipio realizan tareas constantes de información y concienciación. Recuerdan a los usuarios que los patinetes son vehículos unipersonales, que no pueden circular por las aceras ni zonas peatonales, y que deben respetar las normas de tráfico como cualquier otro vehículo. Tampoco está permitido llevar pasajeros, conducir siendo menor de 15 años o usar auriculares y móviles durante la conducción.