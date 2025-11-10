El metro planea cerrar el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya en el verano de 2026 para retirar amianto

El metro de Barcelona planifica una obra que puede comportar un cambio durante el próximo año en la rutina de los miles de pasajeros que pasan a diario por la parada más transitada de la red. Transport Metropolitans de Barcelona (TMB) planea el posible cierre temporal del pasillo que une los andenes de la Línea 1 y la Línea 3 de la estación de Catalunya, por donde circularon 17,5 millones de personas en 2024 y que se reformará íntegramente para retirar el amianto oculto tras los revestimientos de las paredes.

A la espera de las propuestas de las empresas que se postulen para la reforma y las posibles reducciones que planteen para acelerar los trabajos, la empresa pública traza de momento cuatro meses de labores, de julio a octubre de 2026. Añade una previsión provisional de clausura total del pasadizo en julio y agosto, con cierres parciales durante el resto de la remodelación.

En amianto permanece tras las placas que cubren techos y paredes en el enlace de Catalunya, siempre concurrido. Las fichas de análisis de TMB manifiestan que el componente extendido en el pasillo está protegido, en un estado de conservación correcto y no es friable, por lo que no desprende polvo y no supone un peligro por ahora para la salud. En todo caso, la normativa impone que todo el amianto que sigue instalado se elimine antes de 2028 en inmuebles públicos y antes de 2032 en propiedades privadas.

Un cartel avisa de la presencia de amianto tras el revestimiento de las paredes del pasillo de enlace de la estación de metro de Catalunya, en una imagen de archivo. / ALBERT BERTRAN

TMB se propone invertir un máximo de 1,58 millones de euros, sumando el IVA, para afrontar la operación Será una de las más notorias para el pasaje desde que la empresa pública se propuso erradicar el asbesto al completo en las instalaciones del suburbano, tras diagnosticarse entre 2018 y 2019 que 28 empleados presentan alteraciones en la pleura, compatibles con la exposición a la sustancia nociva. La empresa de transporte calculó hace un año que se había deshecho del 90% del amianto en las dependencias del metro.

La compañía dependiente del Área Metropolitana de Barcelona ha sacado a concurso sendos contratos, uno por las obras y otro por la dirección de las mismas. Además de ser desamiantado, el pasillo entre la L1 y la L3 en Catalunya será rehabilitado de manera integral.

Previsiones no definitivas

El pliego de condiciones particulares del proceso de contratación en marcha reza que “el enlace de Catalunya de la L1 y L3 estará 100% cerrado al público en los meses de julio y agosto de 2026”. “El resto de meses se cerrará por tramos”, afirman los requisitos, que agregan que la compañía del metro “se reserva el derecho de programar las fases” de la obra “de forma no continuada”.

TMB matiza a EL PERIÓDICO que las fechas que estima para las obras en el pasadizo “no son definitivas”. “Dependen de la planificación de la obra que haga la empresa adjudicataria”, sostiene. La empresa pública de transporte apostilla que el inicio de las labores también puede variar en función de lo que el vencedor del concurso en marcha programe. De todos modos, TMB señala que “la previsión actual es que esta actuación sea en verano, sin que haya un mes o una fecha concreta”.

Una pasajera del metro pasa junto a un cartel que avisa de la presencia de amianto en el pasillo de la estación de Catalunya, en una imagen de archivo. / ALBERT BERTRAN

La oferta que reduzca el período de trabajo en más de un mes será premiada con 20 puntos extra. Las bases lo motivan por la “criticidad del cierre de un enlace clave y esencial para el transporte de los usuarios”. Un dictamen del expediente advierte que “se trata de una obra donde la retirada del amianto es un punto sensible y central” y que comporta una “elevada complejidad técnica”.

Trasbordo por la calle

Sobre la certeza de que se prohíba por completo el paso a los viajeros por el pasillo entre julio y agosto de 2026 o si se puede mitigar con cierres puntuales, la compañía también contesta que “dependerá de la planificación de la obra que haga la empresa a la que se le adjudique”. En todo caso, TMB proyecta en las prescripciones técnicas que se coloquen 285 carteles, adhesivos, lonas y avisos a colgar “para la comunicación provisional de cierre” del pasadizo.

Según el pliego técnico de la licitación, se idea que la señalización se expanda por dentro y fuera de la estación, tanto en los andenes de la L1 como de la L3, en pasillos y vestíbulos “para hacer el trasbordo por la calle”. Por su parte, TMB completa diciendo que se marca el objetivo de que “esta intervención tenga la menor afectación posible” en los pasajeros.

Uno de los informes adjuntos al expediente alega que “la intervención se justifica dada la existencia de amianto tras el aplacado del pasillo acompañado de la necesidad de renovación general del pasillo”. El proyecto contempla rehacer el pavimento, las escaleras, el techo, el revestimiento, las barandillas y las instalaciones de la galería de conexión entre líneas.