Junts propone un Bicing más caro para turistas y con ventajas para barceloneses

El Grupo Municipal de Junts per Barcelona propone que el servicio público de bicicletas Bicing de la capital catalana ofrezca dos modalidades, el 'Bicing Resident', dirigido a personas empadronadas en Barcelona o en Catalunya, y el 'Bicing Visitante', con tarifas más caras para los turistas.

Este es uno de los puntos del decálogo de actuaciones inmediatas que incluye la proposición de un Plan Integral para transformar y mejorar radicalmente el servicio público de bicicletas Bicing que JuntsxBarcecelona lleva a la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda que tendrá lugar este martes en el Ayuntamiento de Barelona.

"Es de justicia que los residentes tengan prioridad y condiciones preferentes. El turismo puede contribuir a la financiación de un mejor servicio para los barceloneses, sin perder el espíritu de servicio público accesible", ha argumentado Francina Vila, la concejala de Junts que planteará la proposición en la comisión.

Diez medidas para modernizar el servicio

La propuesta de Junts incluye también un Plan Director del Bicing 2025-2030, un programa específico 'Bicing Jove', tecnología de predicción y un refuerzo sustancial del mantenimiento y la seguridad.

Contiene diez puntos concretos con medidas específicas, calendarios de ejecución y objetivos medibles para resolver los problemas estructurales que sufre actualmente el servicio y adaptarlo a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, sus principales usuarios.

"Necesitamos una planificación estratégica a medio plazo, con visión de ciudad y objetivos claros" y "queremos un Bicing pensado para y con los jóvenes", ha enfatizado Vila, quien ha sostenido que el servicio actual no se adapta lo suficiente a las necesidades de flexibilidad, seguridad e incentivos que requieren los jóvenes (16-30 años).

Con este fin, proponen crear antes de que termine el 2025 el programa 'Bicing Jove', con formación sobre normativa, seguridad y sostenibilidad, premios, una semana de prueba gratuita para jóvenes de 18 a 30 años empadronados, una tarifa social y convenios con centros educativos.

Innovación tecnológica

El plan de Junts para el Bicing incluye también desarrollar un algoritmo de predicción y alertas de disponibilidad del servicio, establecer un protocolo específico para grandes eventos e implementar estaciones móviles o temporales en zonas de alta demanda (playas, festivales, campus universitarios) durante el primer trimestre de 2026.

También propone una nueva aplicación del Bicing con rutas inteligentes y opciones de personalización, incorporando sensores IoT y la integración con TMB, FGC, AMB y otras plataformas digitales.

Según los últimos datos que ha hecho público el Ayuntamiento de Barcelona, el Bicing tiene más de 166.000 personas abonadas, 8.000 bicicletas y 557 estaciones repartidas por la ciudad.