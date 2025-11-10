El gobierno de Sabadell aprueba en solitario un presupuesto de 285 millones con el rechazo unánime de la oposición

Tras la presentación de las cuentas locales, el ejecutivo de Sabadell (Vallès Occidental), formado por PSC y Junts, ha aprobado de forma inicial el Presupuesto Municipal para 2025, que asciende a 285 millones de euros, un 9% más que el año anterior, en un pleno municipal extraordinario celebrado durante la mañana de este lunes 10 de noviembre.

El texto económico, que el gobierno local defiende como “realista, responsable y centrado en la mejora de los barrios”, ha salido adelante sin el apoyo de ningún grupo de la oposición, que votó en bloque en contra.

Las nuevas cuentas han destinado la mayor parte de las inversiones a la mejora del espacio público, la rehabilitación de vivienda, la atención a la dependencia y la seguridad, con el objetivo, según el ejecutivo, de “garantizar la calidad de vida y la cohesión social” en la ciudad.

La oposición ha calificado las cuentas de “continuistas”

Durante el debate, los grupos de la oposición han coincidido en calificar el presupuesto de “continuista” y “poco ambicioso”, reprochando al gobierno la falta de medidas transformadoras y de visión de futuro.

El portavoz de En Comú Podem, Joan Mena, ha afirmado que se trata de “unos presupuestos continuistas que podrán servir para estrenar espacio público, pero no para ayudar a la gente trabajadora”. Según Mena, “si Sabadell quiere ser una ciudad de comercio, industria y logística, estas cuentas no lo reflejan”.

Desde ERC, su portavoz Sílvia Renom ha señalado que “Sabadell merece más” y que “la ciudad necesita pensar a futuro, poner en el centro a las personas y apostar por la movilidad y los espacios verdes”. En la misma línea, Oriol Rifer, de La Crida per Sabadell, ha advertido que “Sabadell se está quedando atrás urbanísticamente” y ha reprochado al gobierno repetir “las mismas fórmulas sin una visión global de ciudad”. El concejal no adscrito, Gabriel Fernández, ha calificado las cuentas de “irreales” y ha criticado que “no reflejan la situación económica actual ni las prioridades de la ciudadanía”.

El ejecutivo ha defendido la continuidad del proyecto

Ante las críticas, el teniente de alcaldía, Eloi Cortés, ha defendido el carácter “continuista” de las cuentas, afirmando que “lo son porque el gobierno también lo es”. “Damos continuidad a un modelo de gestión que ha funcionado, centrado en garantizar la calidad de vida y seguir mejorando los barrios”, ha explicado.

Por su parte, la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacado el papel de la vivienda como eje central del presupuesto, describiéndola como “un ascensor social, junto a la educación, capaz de generar igualdad de oportunidades”.

El gobierno local ha insistido en que las cuentas de 2025 han priorizado la ampliación del parque público de vivienda, la rehabilitación de edificios y la mejora del espacio público y la movilidad, además de reforzar la seguridad y la atención a la dependencia.

La derecha ha centrado sus críticas en los impuestos

En el bloque de la derecha, tanto PP como Vox han cargado contra el incremento de las tasas municipales. La portavoz del Partido Popular, Cuca Santos, ha afirmado que el presupuesto “no corrige los desequilibrios ni mejora los servicios” y ha reclamado “un modelo de ciudad más justo y equilibrado”.

Desde Vox, Nuria Acacio ha asegurado que su grupo ha votado en contra por “el impacto de la subida de las ordenanzas fiscales”, recordando que “los impuestos municipales han aumentado un 21% en los últimos tres años”.

¿En qué se centra?

El presupuesto de Sabadell para 2025 se ha articulado en torno a cuatro ejes principales: el impulso de la vivienda pública, la mejora del espacio público y la movilidad, la seguridad ciudadana y la atención a la dependencia.

Según el ejecutivo de Marta Farrés (PSC), el nuevo marco financiero ha reforzado las políticas iniciadas en el mandato anterior y ha buscado “mantener la estabilidad sin renunciar al crecimiento y la inversión en los barrios”.

Pese a ello, la oposición ha coincidido en que las cuentas “carecen de ambición” y “no abordan los retos sociales, urbanísticos y ambientales” de la ciudad.

El presupuesto ha quedado aprobado de forma inicial y se someterá ahora a exposición pública antes de su validación definitiva en las próximas semanas.