La escuela de música de L’Hospitalet regresa a su sede dos años después de detectar "graves problemas estructurales"

La Escuela Municipal de Música - Centro de las Artes (EMMCA) de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) volverá a su sede del Gornal, en la avenida de Vilanova, el próximo 9 de diciembre, una vez finalizadas las obras de mejora y consolidación estructural del edificio, ubicado junto a las vías de tren de la estación de Bellvitge. El Ayuntamiento de L'Hospitalet explica en un comunicado que la semana del 1 al 5 de diciembre será una semana no lectiva, sin clases, para poder realizar el traslado de todo el material y para que el profesorado y el equipo de administración puedan preparar los espacios.

El consistorio inició en marzo los trabajos de rehabilitación en el inmueble, afectado por la aparición en septiembre de 2023 de “graves problemas estructurales” debido al asentamiento de su cimentación. Desde entonces, la EMCCA ha desarrollado sus actividades en el Centro Municipal de Formación y Orientación al Trabajo (CEMFO, por sus siglas en catalán), en la carretera del Mig, 85.

"A lo largo del curso, la EMMCA dispone de tres semanas no lectivas al final de cada trimestre para realizar actividades y conciertos. Este año, la semana de final de trimestre se aprovechará para el traslado, por lo que la semana del 15 al 19 de diciembre será lectiva, excepto el 18 de diciembre, día en que se celebrará el espectáculo de Navidad en el Teatre Joventut", explica el ayuntamiento.

Las obras han tenido como objetivo la consolidación estructural del edificio para solucionar las "graves patologías causadas por el asentamiento de su cimentación". Los trabajos, que tenían un plazo previsto de ejecución de seis meses, han consistido en el refuerzo estructural mediante micropilotaje, diseñado de acuerdo con el estudio geotécnico y la normativa vigente, para "garantizar la estabilidad de la estructura".

Esta intervención ha requerido la demolición y "posterior reposición de los elementos de la planta baja necesarios para ejecutar el recalce". Una vez completados los trabajos de micropilotaje, se ha procedido a la reposición de todos los elementos afectados, manteniendo las características originales y adaptándolos a las exigencias normativas actuales para su uso como escuela de música. El coste total del proyecto de consolidación estructural ha sido de 857.509,38 euros.