Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid

Los nuevos trenes de Renfeque equiparán la red ferroviaria catalana permitirán incrementar un 36% las plazas en Rodalies de Barcelona y un 17% en el servicio de Regionals. Todo ello sin aumentar la frecuencia de paso, ya que la red se encuentra muy saturada.

La fórmula desde el inicio ha sido optar por aumentar la capacidad de los trenes. Es así como eligió primero equipar Rodalies en Barcelona con trenes de 200 metros de largo fabricados por Stadler. Sin embargo, Rodalies solo recibirá finalmente trenes de 100 metros de longitud procedentes de la fábrica de Santa Perpètua de Alstom, y ninguno de 200 metros de la alemana Stadler, con base en Valencia.

Trenes dobles

Se trata de un cambio acordado con la Generalitat que responde a la voluntad de dotar al servicio de mayor flexibilidad operativa, al permitir utilizar trenes de 100 metros que pueden circular de forma individual o acoplados en doble composición durante las horas punta.

Con la llegada de los nuevos convoyes, “el objetivo es que en horas punta todos los trenes sean dobles”, señala el portavoz de Renfe, Antonio Carmona. En caso de avería, será posible enviar al taller únicamente la unidad de 100 metros afectada, reduciendo la capacidad inmovilizada frente a la que supondría un tren de 200 metros.

Los responsables de Renfe aseguran que las unidades se están produciendo a buen ritmo y que se cumplirán los plazos anunciados para la entrada en servicio de las primeras unidades a principios de año, a razón de tres y cuatro unidades por mes, a la espera solo de la obtención de la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo responsable de verificar que los nuevos modelos han superado toda la fase de pruebas.

Adaptación de los talleres

Otra ventaja de la nueva solución es que, mientras que los trenes de 200 metros habrían exigido adaptar los talleres a su mayor tamaño, ahora se trabaja para que las instalaciones, diseñadas en gran parte para convoyes de hasta 80 metros, puedan mantener también los nuevos trenes de 100 metros.

De esta forma, de los 101 trenes anunciados en un principio (49 de Alstom de 100 metros y 20 de Stadler de 200 metros para Rodalies de Barcelona, y 32 de CAF para media distancia) Catalunya pasará a estrenar finalmente 110. Serán 72 de Alstom para Rodalies de Barcelona y 38 para Regionals de CAF, 14 de los cuales serán de ancho variable para línea R16 de Tortosa.

Gran salto en fiabilidad

Sin embargo, en la red de Barcelona se retirarán 18 trenes viejos, de modo que el incremento de flota real será de 54 trenes. En Regionals, de los 38 trenes nuevos, 32 servirán para reemplazar a los antiguos, por lo que el número total de trenes solo aumentará en 6.

Más allá de la capacidad, los expertos consultados destacan que la nueva flota sustituirá convoyes de 40 y 50 años frecuentemente averiados, lo que supondrá un salto notable en fiabilidad y podría traducirse en un incremento de usuarios. El contrato de Renfe con los fabricantes incluye una cláusula que permite ampliar los pedidos hasta un 15 %, ofreciendo flexibilidad para sumar trenes adicionales en Catalunya. De aquí que la operadora contemple también la necesidad de crear nuevos talleres de mantenimiento que puedan atender las ampliaciones de todo el parque.