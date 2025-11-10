Barcelona recupera el 80% de los árboles perdidos por la sequía y planta más de 1.800 este otoño

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado este lunes que la ciudad habrá recuperado, a finales de 2025, un 80% de los árboles afectados por la sequía. Así lo ha anunciado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, en una rueda de prensa celebrada en el parque de la Ciutadella, donde ha destacado que las tareas de reposición avanzan y permitirán restablecer progresivamente el verde perdido en los diez distritos de la capital catalana.

Durante esta campaña de otoño, ya en marcha, Parcs i Jardins está plantando 1.839 nuevos árboles. Con esta cifra, el consistorio prevé cerrar el año con un total de 6.214 unidades replantadas de las 7.500 afectadas durante el periodo de restricciones hídricas.

"Desde que la Generalitat declaró el fin de la sequía (el pasado mes de abril), nos hemos puesto como objetivo recuperar el verde de la ciudad. El paso de la sequía hizo mucho daño a nivel de verde", ha declarado Bonet. Se espera que en la próxima campaña de plantación, que será en la primavera de 2026, se consiga recuperar el 100% del arbolado afectado.

El número de árboles que está previsto reponer en cada distrito es el siguiente:

Ciutat Vella: 102 árboles

102 árboles Eixample: 190 árboles

190 árboles Sants-Montjuïc: 165 árboles

165 árboles Les Corts: 171 árboles

171 árboles Sarrià-Sant Gervasi: 209 árboles

209 árboles Gràcia: 164 árboles

164 árboles Horta-Guinardó: 304 árboles

304 árboles Nou Barris: 216 árboles

216 árboles Sant Andreu: 164 árboles

164 árboles Sant Martí: 154 árboles

8,2 hectáreas perdidas

Además del arbolado, también se está llevando a cabo la reposición de arbustos y de césped, otra parte importante de la vegetación dañada por la sequía. Hasta el mes de septiembre, se habían recuperado 4,66 hectáreas de las 8,2 perdidas, -un 56,8 %- y la previsión municipal es que esta cifra aumente antes de que termine el año.

Así mismo, el ayuntamiento ha informado que se plantarán 31.000 flores de temporada en diferentes ubicaciones de la ciudad, lo que supone 1.697 metros cuadrados de flor nueva. El plan de recuperación continuará hasta la primavera de 2026. Para entonces, se prevé que se hayan restaurado 7.500 árboles y las 8,2 hectáreas de vegetación perdida.

“La vegetación urbana juega un papel esencial en la calidad de vida de los barceloneses y en la lucha contra el cambio climático”, ha recordado Bonet. Desde el consistorio señalan que la mejora de los espacios verdes contribuye a la descarbonización y a la creación de entornos más confortables y resilientes frente a episodios de calor extremo.

Plantas que sobrevivan

Paralelamente, desde el ayuntamiento recuerdan que continúan en marcha las obras de mejora en diferentes zonas verdes dentro del Pla Endreça, que incluyen la sustitución de vegetación dañada por especies más resistentes y la modernización de los sistemas de riego para hacerlos más eficientes. Sobre este asunto, Bonet ha señalado que la nueva vegetación deberá consistir en "especies capaces de adaptarse a una ciudad cuyo clima está cambiando de forma progresiva".

Verde resiliente en el parque de les Glòries. / Irene Vila Capafons / EPC

Entre los espacios donde ya se actúa figuran la avenida Mistral (Eixample), la avenida Josep Tarradellas (entre Sants-Montjuïc y el Eixample), los jardines de Joan Vinyoli (Sarrià-Sant Gervasi), la plaza de Joanic (Gràcia) y la plaza de Prat de la Riba (Les Corts).

Inspecciones y podas

Durante estos meses, en Barcelona también se desarrolla la campaña de poda, con intervenciones en más de 5.300 árboles hasta final de año, de los que se eliminarán ramas secas o con riesgo de fractura. Las actuaciones se centran en el arbolado de las calles. De media, los árboles de la ciudad se podan cada cinco años.

En cuanto al Plan de Riesgo del Arbolado, las revisiones anuales están prácticamente finalizadas. Durante el 2025 se habrán inspeccionado 120.000 ejemplares, aproximadamente la mitad del total en la ciudad. Cada árbol cuenta con una ficha identificativa donde se registran sus características, historial de mantenimiento y revisiones previas.

Estas inspecciones visuales permiten determinar el estado del arbolado y planificar las actuaciones necesarias para evitar riesgos y accidentes, como el fallecimiento en 2023 de una joven de 20 años, víctima de la caída de una palmera en el Raval a causa de la sequía.