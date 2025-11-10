Verde urbano
Barcelona recupera el 80% de los árboles perdidos por la sequía y planta más de 1.800 este otoño
El centro de Barcelona tiene la mitad de árboles por habitante que la periferia de la ciudad
Barcelona restaurará el histórico Umbracle de la Ciutadella con una inversión de dos millones de euros
El Ayuntamiento de Barcelona ha informado este lunes que la ciudad habrá recuperado, a finales de 2025, un 80% de los árboles afectados por la sequía. Así lo ha anunciado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, en una rueda de prensa celebrada en el parque de la Ciutadella, donde ha destacado que las tareas de reposición avanzan y permitirán restablecer progresivamente el verde perdido en los diez distritos de la capital catalana.
Durante esta campaña de otoño, ya en marcha, Parcs i Jardins está plantando 1.839 nuevos árboles. Con esta cifra, el consistorio prevé cerrar el año con un total de 6.214 unidades replantadas de las 7.500 afectadas durante el periodo de restricciones hídricas.
"Desde que la Generalitat declaró el fin de la sequía (el pasado mes de abril), nos hemos puesto como objetivo recuperar el verde de la ciudad. El paso de la sequía hizo mucho daño a nivel de verde", ha declarado Bonet. Se espera que en la próxima campaña de plantación, que será en la primavera de 2026, se consiga recuperar el 100% del arbolado afectado.
El número de árboles que está previsto reponer en cada distrito es el siguiente:
- Ciutat Vella: 102 árboles
- Eixample: 190 árboles
- Sants-Montjuïc: 165 árboles
- Les Corts: 171 árboles
- Sarrià-Sant Gervasi: 209 árboles
- Gràcia: 164 árboles
- Horta-Guinardó: 304 árboles
- Nou Barris: 216 árboles
- Sant Andreu: 164 árboles
- Sant Martí: 154 árboles
8,2 hectáreas perdidas
Además del arbolado, también se está llevando a cabo la reposición de arbustos y de césped, otra parte importante de la vegetación dañada por la sequía. Hasta el mes de septiembre, se habían recuperado 4,66 hectáreas de las 8,2 perdidas, -un 56,8 %- y la previsión municipal es que esta cifra aumente antes de que termine el año.
Así mismo, el ayuntamiento ha informado que se plantarán 31.000 flores de temporada en diferentes ubicaciones de la ciudad, lo que supone 1.697 metros cuadrados de flor nueva. El plan de recuperación continuará hasta la primavera de 2026. Para entonces, se prevé que se hayan restaurado 7.500 árboles y las 8,2 hectáreas de vegetación perdida.
“La vegetación urbana juega un papel esencial en la calidad de vida de los barceloneses y en la lucha contra el cambio climático”, ha recordado Bonet. Desde el consistorio señalan que la mejora de los espacios verdes contribuye a la descarbonización y a la creación de entornos más confortables y resilientes frente a episodios de calor extremo.
Plantas que sobrevivan
Paralelamente, desde el ayuntamiento recuerdan que continúan en marcha las obras de mejora en diferentes zonas verdes dentro del Pla Endreça, que incluyen la sustitución de vegetación dañada por especies más resistentes y la modernización de los sistemas de riego para hacerlos más eficientes. Sobre este asunto, Bonet ha señalado que la nueva vegetación deberá consistir en "especies capaces de adaptarse a una ciudad cuyo clima está cambiando de forma progresiva".
Entre los espacios donde ya se actúa figuran la avenida Mistral (Eixample), la avenida Josep Tarradellas (entre Sants-Montjuïc y el Eixample), los jardines de Joan Vinyoli (Sarrià-Sant Gervasi), la plaza de Joanic (Gràcia) y la plaza de Prat de la Riba (Les Corts).
Inspecciones y podas
Durante estos meses, en Barcelona también se desarrolla la campaña de poda, con intervenciones en más de 5.300 árboles hasta final de año, de los que se eliminarán ramas secas o con riesgo de fractura. Las actuaciones se centran en el arbolado de las calles. De media, los árboles de la ciudad se podan cada cinco años.
En cuanto al Plan de Riesgo del Arbolado, las revisiones anuales están prácticamente finalizadas. Durante el 2025 se habrán inspeccionado 120.000 ejemplares, aproximadamente la mitad del total en la ciudad. Cada árbol cuenta con una ficha identificativa donde se registran sus características, historial de mantenimiento y revisiones previas.
Estas inspecciones visuales permiten determinar el estado del arbolado y planificar las actuaciones necesarias para evitar riesgos y accidentes, como el fallecimiento en 2023 de una joven de 20 años, víctima de la caída de una palmera en el Raval a causa de la sequía.
Suscríbete para seguir leyendo
- “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
- Barcelona transforma el asfalto: prueban un pavimento ecológico hecho con restos de acero
- L'Hospitalet busca salidas para 8.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en los barrios del norte de la ciudad
- La Sagrada Família de Barcelona coloca el elemento central de la cruz que coronará la torre de Jesús
- Fallece el rector de la Universitat Ramon Llull a los 62 años
- El traslado de la subestación de las Tres Xemeneies aplaza la construcción de oficinas del ‘hub’ al menos hasta 2030
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Cursa de Bombers 2025: calles cortadas, desvíos y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo