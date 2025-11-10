Antonio Verdera toma posesión como concejal del PP de Barcelona en sustitución de Juan Milián

El nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Antonio Verdera, ha tomado posesión del cargo este lunes en sustitución del ya exconcejal popular Juan Milián, designado como senador autonómico en representación de la Generalitat.

En un acto en el consistorio, al que han acudido el alcalde, Jaume Collboni, y representantes de todos los grupos municipales, Verdera ha destacado que ser concejal es "uno de los compromisos más importantes que puede tener un hijo y nieto de barceloneses".

Asimismo, ha subrayado su voluntad de diálogo, que espera practicar el resto de mandato: "Creo que una de las cosas más importante es saber encontrar los puntos que nos unen, y en este camino me encontraréis siempre".

Por su parte, Collboni ha celebrado que "una persona que conoce la realidad de la política local y lo que significa atender las demandas de la ciudadanía" se una al pleno del ayuntamiento y ha pedido a Verdera que vele por el compromiso que significa ser concejal y por mantener la humildad y voluntad de diálogo.

Asimismo, ha loado la trayectoria del grupo municipal del PP en el consistorio, "coherente en toda su historia", y le ha deseado lo mejor en lo que queda de mandato.