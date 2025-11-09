Dos detenidos por traficar con drogas vinculadas al “chemsex” desde un piso turístico del Eixample

Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hombres de 32 y 40 años acusados de un delito contra la salud pública por presuntamente distribuir drogas relacionadas con el fenómeno del chemsex desde un apartamento turístico del Eixample de Barcelona. Uno de los arrestados ya contaba con tres detenciones anteriores.

La investigación se inició en agosto de este año, después de que una persona olvidara un paquete con sustancias estupefacientes dentro de la nevera de un piso turístico. A raíz de este hallazgo, la Unidad Regional de Investigación de Salud Pública de Barcelona realizó diversas gestiones para determinar el origen de las drogas, lo que permitió identificar a uno de los presuntos responsables.

Durante los meses siguientes, los investigadores llevaron a cabo varios dispositivos de vigilancia que confirmaron la presunta implicación de los sospechosos en la distribución y consumo de sustancias destinadas a encuentros sexuales prolongados, una práctica conocida como chemsex. Este fenómeno combina drogas estimulantes con actividad sexual, lo que incrementa los riesgos para la salud y favorece situaciones de vulnerabilidad.

Coincidiendo con las detenciones, los Mossos realizaron una entrada y registro en un domicilio del Eixample, donde intervinieron una importante cantidad de drogas de distinto tipo: más de 1,5 kilos de ketamina, 500 gramos de tusi (conocido como “cocaína rosa”), 300 gramos de mefedrona, más de un kilo de metamfetamina, 200 gramos de MDMA, 100 gramos de pastillas de éxtasis, 90 gramos de cocaína y 18 litros de GBL, una sustancia líquida con efectos similares a los del éxtasis.

En el operativo también se incautaron 1.312 euros en efectivo, cuatro balanzas de precisión y diversos utensilios para la manipulación y dosificación de drogas. Los dos detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 7 de noviembre, acusados de un delito de tráfico de drogas.