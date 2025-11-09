En el barrio Gòtic
Detenido en Barcelona por llevar dos kilos de marihuana escondidos en un saco de comida para perro
La Guardia Urbana arrestó al hombre el viernes por la tarde en el barrio Gòtic, en el distrito de Ciutat Vella
La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) detuvo el viernes por la tarde a un hombre que llevaba dos kilos de cogollos de marihuana escondidos en un gran saco de comida para perro. Agentes de paisano observaron cómo un hombre caminaba con prisa por el barrio del Gòtic, en el distrito de Ciutat Vella, con un saco de grandes dimensiones. Al detenerlo, observaron que la bolsa era de comida para perro, pero dentro estaba llena de una gran cantidad de cogollos de marihuana. Concretamente, más de dos kilos de material. La GUB detuvo al hombre por un delito contra la salud pública.
