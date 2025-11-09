Detenidas 7 personas en Badalona por introducir billetes falsos producidos por la Camorra

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Badalona a siete miembros de un grupo criminal que se dedicaba a introducir billetes falsificados de 100 euros que se fabricaban en el sur de Italia. La investigación se inició el pasado mes de enero por parte de la Unidad Central de Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal (DIC), después de que se detectara un incremento de denuncias por pagos en establecimientos de Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs y Santa Coloma de Gramenet. Utilizaban la técnica del goteo, realizando compras en todo tipo de comercios y utilizando menores de edad para distraer la atención de los cajeros. La falsificación se llevaba a cabo en imprentas controladas por la Camorra en el sur de Italia.

Los siete investigados, que pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Badalona, formaban parte de un mismo grupo familiar y residía en el barrio de Sant Roc. Según informaron los Mossos d'Esquadra, los integrantes de la trama, que tenían antecedentes por ocupaciones de inmuebles, cambiaban constantemente de domicilio.

EFE/Mossos d'Esquadra

La investigación ha concluido que hacían compras en todo tipo de comercios y utilizaban menores de edad. Si en algún momento los cajeros detectaban la falsedad del billete, eran increpados hasta recuperar la divisa falsa y marcharse sin ser identificados por la policía.

Estos billetes son considerados peligrosos por el Banco Central Europeo, por su calidad de impresión y la imitación de las medidas de seguridad. Se trata de reproducciones de la antigua serie del euro. Sólo se detectan si se observa por la parte posterior el valor oficial del billete impreso en color morado, y que en el movimiento no cambia a color verde, como en los billetes oficiales.

Estas réplicas son las más extendidas tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Siete de cada diez falsificaciones están fabricadas por la Camorra napolitana.