Cursa de Bombers 2025: ritmo, emoción y solidaridad en Barcelona

La 26ª edición de la Vueling Cursa Bombers Barcelona, ha vuelto a llenar de energía, ilusión y compromiso solidario las calles de Barcelona este domingo. La salida y la llegada se han situado en la Avinguda del Marquès de l’Argentera, donde miles de personas han disfrutado de una jornada deportiva marcada por el ambiente festivo y la emoción.

En total, la prueba ha contado con cuatro salidas: una salida especial de bomberos a las 8.50 h, seguida por la primera salida general a las 9.00 h, la segunda a las 9.06 h y la tercera a las 9.12 h, todas ellas bajo un ambiente de gran expectación y entusiasmo.

En la misma avenida, la batucada de Vueling, formada por unos 15 músicos, ha puesto ritmo y alegría con sus tambores, animando sin descanso tanto a los corredores como al público. Los globos amarillos de Vueling decoraban la zona, creando un ambiente lleno de color. Antes del pistoletazo de salida, los espejos instalados alrededor del evento, se han convertido en uno de los puntos más populares: grupos de amigos, familias y corredores se hacían fotos y selfies para recordar el momento.

Cada participante ha recibido una bolsa con obsequios, entre ellos unos calcetines amarillos patrocinados por Vueling y la camiseta oficial con el lema 'Correm al teu costat', un mensaje que resume el espíritu solidario y comunitario de la carrera.

El recorrido ha vuelto a pasar por la emblemática Via Laietana, uno de los tramos más animados del trazado, donde se han podido ver bomberos corriendo con su traje de servicio, entre los aplausos del público. Entre ellos estaba Oriol, un bombero que participa siempre que puede en la prueba. "Llevo muchos años haciéndola y siempre que puedo vengo. Es una cita muy especial para nosotros y una forma de sentirnos cerca de la gente", ha contado. Algunos incluso llevaban banderas Palestina, en gesto de apoyo y solidaridad.

Solidaridad y compromiso con causas humanas

La jornada ha contado también con la participación de masajistas de CIM Formación, que ofrecían asistencia y recuperación muscular a los corredores tras cruzar la meta, demostrando el compromiso de las entidades locales con el bienestar de los participantes.

Además, ha participado la asociación 'Muévete por los que no pueden', una iniciativa solidaria conducida íntegramente por voluntarios que busca dar visibilidad a las Enfermedades Raras o Minoritarias. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad para que, desde el conocimiento, se entienda, apoye y ayude a las personas afectadas por estas patologías. Su participación ha aportado un componente aún más humano y solidario al evento.

En la zona de meta, la emoción se multiplicaba con escenas familiares: bomberos acompañados de sus hijos e hijas, e incluso uno que corría junto a su padre que lucía una camiseta con el nombre 'Petit bomber', simbolizando el espíritu cercano y familiar de la cita. El Passeig de l’Arc de Triomf completaba la fiesta con un espacio repleto de público y paradas de marcas como Decathlon, que ofrecía actividades, promociones y regalos a corredores y acompañantes.

Entre los miles de participantes, Esther ha vivido la jornada con especial ilusión. No era su primera vez en la Cursa de Bombers: "Empecé hace unos 17 años, cuando tenía 12 o 13 años, hice mi primera Cursa de Bombers. Desde entonces, algunos años la he corrido y otros no", ha comentado.

Este año, Esther ha participado acompañada de su madre, Mercedes, con quien comparte la pasión por el running. Además, ambas han podido correr gratis gracias a un sorteo que ganaron en Instagram, lo que ha hecho la experiencia aún más especial. "Toda mi familia es corredora. Muchas veces mi madre me acompaña a correr, así que poder compartir esta carrera con ella la hace aún más especial".

A pesar de haber tenido un accidente de coche el verano pasado, Esther no ha querido perderse la cita. "No me he preparado demasiado, porque hasta hace menos de un mes no había vuelto a correr, pero estas últimas semanas sí que he entrenado con un entrenador personal. Tenía mucha ilusión por volver, sobre todo por el cariño que le tengo a esta carrera", ha añadido.

Con una combinación perfecta de deporte, música, solidaridad y espíritu comunitario, la Carrera dels Bombers 2025 se ha consolidado, un año más, como una de las pruebas más queridas y emblemáticas del calendario deportivo barcelonés.