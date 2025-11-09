Cursa de Bombers 2025: calles cortadas, desvíos y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo

Barcelona se prepara para la celebración de la Cursa de Bombers 2025, que tendrá lugar este domingo 9 de noviembre a las 9:00 horas, y que comportará importantes cortes y restricciones de tráfico desde primera hora de la mañana. Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, las afectaciones comenzarán a las 6:00 horas y se prolongarán hasta la tarde.

Durante el desarrollo de la carrera, quedará prohibida la circulación de vehículos en todas las vías del recorrido, y el tráfico se restablecerá progresivamente a medida que pasen las personas participantes. Se recomienda utilizar el metro para desplazarse por la zona afectada.

Recorrido de la carrera

La prueba, de 10 kilómetros, tendrá la salida y llegada en el paseo de Picasso, y pasará por las siguientes vías:

Avenida del Marquès de l’Argentera, pla de Palau, paseo de Isabel II, plaza de Antonio López, paseo de Colom, plaza del Portal de la Pau, paseo de Josep Carner, plaza de les Drassanes, avenida del Paral·lel, calle de Rocafort, Gran Via de les Corts Catalanes, paseo de Sant Joan y las calles Buenaventura Muñoz, Àvila y Pujades.

Cambios en el tráfico

La previsión municipal es que el tráfico esté restablecido a las 10:45 horas, excepto en los siguientes tramos, donde se mantendrán los cortes:

Avenida del Marquès de l’Argentera

Paseo de Circumval·lació

Paseo de Picasso

Paseo de Pujades (entre el paseo de Lluís Companys y el paseo de Picasso)

A partir de las 15:00 horas, solo permanecerá cortada la avenida del Marquès de l’Argentera (calzada montaña).

Desde las 7:00 horas del domingo, se modificará la circulación en algunas calzadas del recorrido y se invertirá el sentido del tráfico en varios tramos: pla de Palau, Josep Anselm Clavé, Sant Pere Més Baix, Arc del Teatre, Manso-Calàbria, Marquès de Campo Sagrado, paseo de Sant Joan (lado Besòs) y el paso entre Princesa y Rec.

Buses afectados

Entre las 6:00 y las 15:00 horas, aproximadamente, se verán afectadas las siguientes líneas de autobús, que se desviarán o limitarán su recorrido: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 136 y 141.

También se verán alteradas las rutas roja y azul del Bus Turístic, y desde el sábado habrá afectaciones en las líneas H14 y H16.

Restricciones de estacionamiento

Desde las 20:00 horas del viernes hasta las 16:00 del domingo, estará prohibido aparcar en la avenida del Marquès de l’Argentera (ambos lados), entre el paseo de Picasso y el pla de Palau.

Además, desde las 7:00 horas del sábado hasta las 15:00 del domingo, no se podrá aparcar en:

Paseo de Circumval·lació (lado Besòs, junto al parque de la Ciutadella, en un tramo de 100 metros).

Calle Duana (lado Besòs), entre General Castaños y la avenida del Marquès de l’Argentera.

Paseo de Picasso (calzada central), entre Princesa y la avenida del Marquès de l’Argentera.

Calle Comte d’Urgell (lado Besòs), desde el número 44 hasta Sepúlveda.

El consistorio advierte que los vehículos estacionados en estas zonas podrán ser retirados por la grúa municipal.

Asimismo, entre las 8:00 y las 12:00 horas del domingo, estará prohibido mover los vehículos aparcados en las siguientes vías: paseo de Circumval·lació, pla de Palau, paseo de Isabel II, plazas Idrissa Diallo y Correus, paseo de Colom, avenida del Paral·lel, calles Floridablanca, Comte d’Urgell, Marina, Casp, ronda de Sant Pere y plaza Urquinaona. Los vehículos que permanezcan en estos tramos serán inmovilizados.

Cortes por montaje y desmontaje

El dispositivo también incluye restricciones previas y posteriores a la carrera:

Sábado, 8:00 h : restricción en el paseo de Picasso (calzada lateral Llobregat) y ocupación parcial del carril bici, carril de estacionamiento y carril bus de la avenida del Marquès de l’Argentera (lado montaña).

: restricción en el paseo de Picasso (calzada lateral Llobregat) y ocupación parcial del carril bici, carril de estacionamiento y carril bus de la avenida del Marquès de l’Argentera (lado montaña). Sábado, 15:00 h : ampliación de la ocupación con un carril adicional en la avenida del Marquès de l’Argentera (lado montaña).

: ampliación de la ocupación con un carril adicional en la avenida del Marquès de l’Argentera (lado montaña). Sábado, 19:00 h : cierre completo del paseo de Picasso (calzada central y lateral Llobregat) y del tramo de la avenida del Marquès de l’Argentera entre pla de Palau y paseo de Picasso, dejando solo un carril abierto en el lado mar.

: cierre completo del paseo de Picasso (calzada central y lateral Llobregat) y del tramo de la avenida del Marquès de l’Argentera entre pla de Palau y paseo de Picasso, dejando solo un carril abierto en el lado mar. También se cortarán el paseo de Circumval·lació y la avenida d’Icària (calzada montaña), así como el paseo de Pujades (calzada montaña).

Domingo, 4:30 h: cierre total de la avenida del Marquès de l’Argentera entre pla de Palau y paseo de Picasso.

Con motivo de todas estas afectaciones, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda a la ciudadanía planificar con antelación los desplazamientos y evitar el uso del vehículo privado en el entorno del recorrido de la Cursa de Bombers 2025 este fin de semana.