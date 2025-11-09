Barcelona desbanca a París y se convierte en la ciudad más visitada en 2025

Barcelona se ha posicionado como el destino favorito de 2025 a nivel mundial, recuperando así el primer puesto del listado global y seguido por París (Francia), Palma de Mallorca, Madrid, Londres (Reino Unido) y Roma (Italia).

Así lo revela el informe anual 'A Year in Travel' de la plataforma de viajes eDreams Odigeo, en el que analizan los principales hábitos de viaje de los turistas nacionales e internacionales durante 2025 y las previsiones turísticas y destinos más demandados de cara a 2026.

Destinos más populares

Con 4 ciudades en el top 10 de destinos más populares del mundo en 2025, España continúa siendo uno de los principales polos de atracción turística en el mundo.

Los turistas franceses han sido los principales visitantes en 2025, representando el 28%, seguidos por alemanes (20%), italianos (13%), británicos (7%) y suizos (5%), que eligen Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Málaga e Ibiza.

Según el informe, los viajeros españoles continúan eligiendo las grandes ciudades y opciones de sol y playa. París mantiene su liderazgo como destino favorito de los españoles en 2025, seguido de Palma de Mallorca, Roma, Barcelona y Tenerife.

Ciudades de tamaño medio

Entre los españoles, el informe también detecta una creciente curiosidad por ciudades de tamaño mediano y confirma el renovado interés por Asia.

A nivel continental, destacan los incrementos de Burdeos (Francia), con un crecimiento del 123 % en 2025 vs 2024, y de Venecia (Italia), con un 71%. También registran aumentos relevantes Malta (+37 %), Fuerteventura (islas Canarias) y la ciudad italiana de Nápoles (ambas +20 %).

De cara a 2026, París (Francia), Londres (Reino Unido) y Roma (Italia) continúan reinando entre las reservas de los españoles.

Lo más común entre españoles

Como indican los datos, la espontaneidad es lo más común entre los españoles a la hora de planificar sus aventuras. El 52% de sus viajes se reservaron con menos de un mes de antelación. El 21% de los viajeros organizó sus escapadas entre uno y dos meses antes, el 12% lo hizo entre dos y tres meses, y tan solo un 15% planificó con más de tres meses de anticipación.

En cuanto a duración de los viajes, los españoles optan mayoritariamente por escapadas de 3 a 4 días (40%), de fin de semana o de 2 días (20%) o de entre 7 y 13 días (16%). A nivel global, el 32% de los viajeros también prefieren las escapadas de 3-4 días, pero un 24% prefiere extenderse entre una, dos o más semanas.

El análisis global también muestra que crece la popularidad de destinos en Sudamérica, consolidándose como la región emergente del año.

Río de Janeiro (Brasil) lidera esta tendencia con un espectacular aumento en reservas del 164 % respecto a 2024, seguida de Santiago de Chile (+102 %), Lima (Perú, +54 %), São Paulo (Brasil, +49 %), Ciudad de México (+35 %) y Buenos Aires (Argentina, +24 %).

Otros destinos con importantes incrementos este año son las ciudades sudafricanas de Johannesburgo (+44 %) y Ciudad del Cabo (+38 %), la capital de Kosovo, Pristina (+44 %), y la egipcia Sharm el-Sheikh (+30%).

Destinos más demandados en 2026

‘A Year in Travel’ también incluye una previsión de los que serán los destinos más demandados en 2026, confirmando la continuidad de la tendencia global por descubrir el sudeste asiático y Sudamérica, junto con la de visitar destinos tradicionalmente populares. Bangkok, en Tailandia, encabeza la lista de destinos más reservados para 2026, seguida de París, Río de Janeiro, Barcelona y Roma.

Por su parte, las búsquedas para 2026 revelan un fuerte interés por destinos como Bangkok (Tailandia), Tokio (Japón), Nueva York (EEUU), Phuket (Tailandia), Denpasar-Bali (Indonesia), entre los destinos más solicitados.

En 2025, los viajes han dejado de ser meras escapadas de ocio para convertirse en vivencias con significado. Según recoge el informe, aumenta el interés por viajes de transformación personal y con propósito que incluyan actividades de voluntariado o inmersión cultural, así como sigue creciendo el turismo de bienestar, integrando retiros de meditación, terapias de sueño y tratamientos de longevidad.

Además, cada vez más viajeros buscan viajes que contribuyan positivamente a la regeneración de los lugares que visitan.

La IA, como guía imprescindible

Por su parte, los eventos -festivales, competiciones deportivas y acontecimientos culturales- siguen impulsando las reservas: el 34% de los viajeros se confirma haber viajado específicamente para un festival.

En este contexto, la flexibilidad se ha convertido en norma. El 52% de las reservas globales se realizó con menos de un mes de antelación, y el 54% de españoles considera ahora imprescindible poder cambiar planes sin penalización y combinar proveedores en una misma reserva.

Por ello, la IA se ha consolidado como guía imprescindible. Una encuesta interna revela que el 96% de los jóvenes de 18-24 años en España confían en estas herramientas para planificar sus viajes.

De cara a 2026, se espera que viajar esté marcado por grandes eventos deportivos, culturales y musicales que impulsarán las reservas y búsquedas internacionales, como el Mundial de Fútbol, los Juegos Asiáticos y festivales en Japón o Brasil.

La afición a los eventos deportivos y musicales seguirá siendo un motor clave, previsiblemente elevando el interés en destinos como Milán (Italia), Viena (Austria), Ámsterdam (Países Bajos) y Los Ángeles (EEUU).